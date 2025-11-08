Endangered Primate Escaped from Airport: দীর্ঘ ১২০ ঘণ্টা পরেও খোঁজ মেলেনি বানরের! কম্বোডিয়া-ভিয়েতনামের অতি বিরল এই...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Endangered Primate Escaped from Kolkata Airport: থাই এয়ার ওয়েজের বিমানের এক যাত্রী ব্যাংকক থেকে ঝুড়িতে বিরল প্রজাতির দুটি বানর পাচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় নিয়ে আসছিলেন। বিমানবন্দর থেকে বেরোনোর সময় গ্রিন চ্যানেলে অস্বাভাবিক ভাবে কিছু নড়াচড়া করছে দেখে শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা আটক করে ওই যাত্রীকে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 8, 2025, 08:36 PM IST
সৌমেন ভট্টাচার্য: বানর সন্ধান! না, রামায়ণের যুগে নয়, এ যুগেই, এই শহরেই। খোদ কলকাতা বিমানবন্দরে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রাণপণ খোঁজা চলছিল বানরছানার। খুব বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় এই বানরছানাকে (search for one of two critically endangered black-shanked doucs) ব্যাংকক থেকে বেআইনি ভাবে কলকাতা পাচার করা (being smuggled into Kolkata from Bangkok) হচ্ছিল। 

গত সোমে

গত সোমবার থাই এয়ার ওয়েজের বিমান টিজি ৩১৩ বিমানে এক যাত্রী ব্যাংকক থেকে ঝুড়িতে বিরল প্রজাতির দুটি বানর পাচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় নিয়ে আসছিলেন। বিমানবন্দর থেকে বেরোনোর সময় গ্রিন চ্যানেলে অস্বাভাবিক ভাবে কিছু নড়াচড়া করছে দেখে শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা আটক করে ওই যাত্রীকে। এরপরে ওই ছোট্ট ঝুড়িটিতে তল্লাশি চালানো হয়। তখনই দুটি বিরল প্রজাতির বানর (কম্বোডিয়ায় এবং ভিয়েতনামে পাওয়া যায়) দেখতে পান তাঁরা। 

লাফিয়ে পলায়ন

এদিকে তল্লাশির সময়ে হঠাৎ করেই দুটির একটি বাঁদর লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়। এর পরেই শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা বন দফতরকে খবর দেয়। বন দফতর শুল্ক দফতর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি ওই বানর শাবকের। বিমানবন্দর চত্বরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ৮০০-র বেশি সিসিটিভিতে সেই ধরনের সন্দেহজনক কিছু ধরাও পড়েনি, এমনটাই বিমানবন্দর সূত্র মারফত খবর। 

ব্যাংককে

তবে এ বিষয়ে সকলে একমত চোরাচালানোর উদ্দেশ্যে বিরল প্রজাতির ওই বানর শাবকদুটিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। সোমবারের ওই ঘটনার পরে মঙ্গলবারই অপর বানরটিকে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আর একটি?

তবে বনদফতর সূত্র মারফত খবর, ছোট্ট বানর শাবকটি ৭২ ঘণ্টার বেশি খাবার না পেলে মারা যেতে পারে!

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

