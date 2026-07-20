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'শহিদ পরিবার চাইলে FIR করতে পারে, আমরা তদন্ত করব', খুলছে 'একুশে' ফাইল!

21 July file:  বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বললেন,  'আগামীকাল ২১শে জুলাই।  এই দিনটাকে ব্যবহার করে অনেকে অনেক কিছু করে নিয়েছেন। ব্যক্তিগত পদ বা ক্ষমতা নয়, আমেরিকায় গিয়ে চোখের চিকিৎসা। অসংখ্য প্রাসাদের মতো বাড়ি তৈরি করেছেন। কিন্তু ২১শে জুলাই কি হয়েছিল তা অনেকে জানতে পারল না'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 20, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:32 PM IST
'শহিদ পরিবার চাইলে FIR করতে পারে, আমরা তদন্ত করব', খুলছে 'একুশে' ফাইল!
Image Credit: খুলছে &#039;একুশে&#039; ফাইল!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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