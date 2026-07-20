'শহিদ পরিবার চাইলে FIR করতে পারে, আমরা তদন্ত করব', খুলছে 'একুশে' ফাইল!

প্রবীর চক্রবর্তী: এবার খুলছে ২১ জুলাইয়ের ফাইল! বিধানসভায় মখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা, 'বিগত সরকার ২০১১ সালে আসার পর একুশে জুলাই কমিশন করেছিল, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। অনেক দিন আগে রিপোর্ট দিয়েছে। আমি সেই রিপোর্ট আজ বিকেলে জনগণের সামনে প্রকাশ করব'।
তৃণমূল ভেঙে খান খান। একুশে জুলাই আর শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেই। আগামীকাল, মঙ্গলবার আলাদাভাবে সমাবেশ করছে ঋতব্রত তৃণমূল। আসরে কংগ্রেস ও NCPI-ও।এদিন বিধানসভায় মু্খ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগামীকাল ২১শে জুলাই। এই দিনটাকে ব্যবহার করে অনেকে অনেক কিছু করে নিয়েছেন। ব্যক্তিগত পদ বা ক্ষমতা নয়, আমেরিকায় গিয়ে চোখের চিকিৎসা। অসংখ্য প্রাসাদের মতো বাড়ি তৈরি করেছেন। কিন্তু ২১শে জুলাই কি হয়েছিল তা অনেকে জানতে পারল না'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কমিশন ৪৪ জনকে ডেকেছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, এম কৃকৃষ্ণমূর্তি, সেই সময় মুখ্য সচিব, মণীশ গুপ্ত সেই সময় স্বরাষ্ট্র সচিব, তুষার তালুকদার, আর কে জহুরি, দীনেশ বাজপেয়ী, বিমান বোস, প্রদীপ ভট্টাচার্য, সরল দেব, কিরণ ময় নন্দ, তপন শিকদার, মদন মিত্র, সৌগত রায়, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা হয়েছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকার প্রয়োজন বলে মনে করেননি। তিনি নিজেকে প্রধান সাক্ষী হিসাবে দাবি করেন। পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎকালীন বিরোধী দলনেতা আসেননি সাক্ষী দিতে। যাবেন না বলেছিলেন। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, মণীশ গুপ্ত দায়ী। কিন্তু তিনি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য়, 'আইন অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ তদন্ত হয়নি। সেই সময়ের পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট সাথে বাকিদের রিপোর্ট মেলেনি। মমতা বন্দোপাধ্যায় একটা নথিও দেননি। কারণ তার বিদ্যুৎ মন্ত্রীর ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল'। বলেন,'রাইটার্স বিল্ডিং দখল কাল্পনিক ছিল। অপ্রয়োজনীয় গুলি চালনা ছিল। উসকানিবিহীন ছিল সেদিন'।
আগামীকাল ২১ জুলাই উপক্ষ্য়ে শহরে চার জায়গায় সমাবেশ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কাল যাঁরা ভাষণ দেবেন, তাঁরা উদাসীন ছিলেন। যাঁরা মারা গেলেন তাদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিত। শহীদের মর্যাদা দেওয়া উচিত। কিন্তু আপনারা দিয়েছেন নিহতদের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা ও আহতদের ১৫ হাজার টাকা। যা ২৫ লক্ষ ও ২ লক্ষ হত। নতুন করে FIR করতে বলুন, তদন্ত করব। আমাদের ফান্ড থেকে সাহায্য করব'।
১৯৯৩ সাল। ২১ জুলাই তত্কালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে নেতৃত্বে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান। পুলিসে গুলিতে প্রাণ হারান ১৩ জন। সেই থেকে প্রতিবছর ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহীদ সমাবেশ করে আসছে তৃণমূল। এবার অবশ্য ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করার অনুমতি মেলেনি। সভা হবে বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের সামনে।
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