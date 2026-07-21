'শহিদ দিবস ক্যাটওয়াকের মঞ্চ নয়, রিপোর্ট কেন ঠান্ডা ঘরে'? একুশের মঞ্চ থেকে মমতাকে নিশানা ঋতব্রতের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একুশে জুলাই নিয়ে এবার দড়ি টানাটানি! বিড়লা তারামণ্ডলের কাছে যখন শহিদ সমাবেশ করল কালীঘাটে, তখন মেয়ো রোডে শহিদ দিবস পালন করল ঋতশিবির। 'আপনি কেন তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনলেন না? কেন ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল'? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন ঋতব্রত বন্দ্য়োপাধ্যায়।
ঋতব্রত বলেন, 'শহিদ দিবস রিয়ালিটি শোয়ের মঞ্চ নয়, ক্যাটওয়াকের মঞ্চ নয়। শহিদ পরিবারের লোকের পিছিয়ে থাকবে। কিন্তু এভাবেই হয়ে আসছে। হেভিওয়েট মন্ত্রীরা মঞ্চে জায়গা পাননি। সিরিয়ালের পার্শ্বচরিত্ররা জায়গা পেয়েছিলেন। কর্মীদের জন্য লড়াই করা নেতারা জায়গা পাননি'।
ঋতব্রতের সাফ কথা, 'শহিদদের রক্তে ভিত্তি করে ১৫ বছরের সরকার। চ্যাটার্জি কমিশনের রিপোর্ট অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে'। বলেন, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে সবার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল। সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যে রিপোর্ট তৈরি হল তাকে ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সরকার ভেবেছিল অনেকে বিপদে পড়বেন। কমিশন বলেছিল শহিদদের ২৫ লক্ষ এবং আহতদের ৫ লক্ষ। কিন্তু বাস্তবে ২ লক্ষ এবং ১৫ হাজার। কমিশন গঠন করে রিপোর্ট চেপে দিলে কমিশনের কোনও মানে থাকে না'।
তৃণমূল তুমি কার? নিজেদের দাবির সমর্থনে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে নথি জমা দিয়েছে কালীঘাট তৃণমূল ও ঋত তৃণমূল। ঋতব্রত বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যদি আমাদের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত দেন, প্রথম যে কাজটা করব, এই পার্টি বিপুল টাকা, আমরা বিরাট পারব না। কিন্তু অন্তত যেটা সম্ভব,একুশে যত শহিদ পরিবার আছেন, প্রতিটি শহিদ পরিবারের অ্যাকাউন্টে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ হাজার করে টাকা পৌঁছে যাবে। কারণ, এই টাকা তাদের জন্য খরচ হওয়ার কথা'।
ঋতব্রত জানান, 'আমরা অরূপ দার নেতৃত্বে ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিলাম। ফুল বেঞ্চের সঙ্গে মিট করেছি। দাবি জানিয়েছি, কেন আমরা আসল তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশনের উপরে ভরসা রাখি'। তাঁর কথায়, 'আমরা আশাবাদী, তৃণমূল কংগ্রেসের নামস প্রতীক, যা কিছু আছে, তা অরূপ রায়ে নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস পাবে'।
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