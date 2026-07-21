Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /শহিদ দিবস ক্যাটওয়াকের মঞ্চ নয়, রিপোর্ট কেন ঠান্ডা ঘরে? একুশের মঞ্চ থেকে মমতাকে নিশানা ঋতব্রতের!

'শহিদ দিবস ক্যাটওয়াকের মঞ্চ নয়, রিপোর্ট কেন ঠান্ডা ঘরে'? একুশের মঞ্চ থেকে মমতাকে নিশানা ঋতব্রতের!

21 July Shahid Dibas:  'নির্বাচন কমিশন যদি আমাদের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত দেন, প্রথম যে কাজটা করব, এই পার্টি বিপুল টাকা, আমরা বিরাট পারব না। কিন্তু অন্তত যেটা সম্ভব,একুশে যত শহিদ পরিবার আছেন, প্রতিটি শহিদ পরিবারের অ্যাকাউন্টে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ হাজার করে টাকা পৌঁছে যাবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 21, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:47 PM IST
'শহিদ দিবস ক্যাটওয়াকের মঞ্চ নয়, রিপোর্ট কেন ঠান্ডা ঘরে'? একুশের মঞ্চ থেকে মমতাকে নিশানা ঋতব্রতের!
Image Credit: একুশের মঞ্চ থেকে মমতাকে নিশানা ঋতব্রতের!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে কেন আনলেন না'? একুশের মঞ্চে ঋতব্রতের নিশানায় মমতা!
ritabrata banerjee1 hr ago
2
Mamata 21 July1 hr ago
3
Mamata Banerjee Mamata Banerjee in 21 July1 hr ago
4
Mamata Banerjee1 hr ago
5
Sonam Wangchuk1 hr ago