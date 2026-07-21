Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /মমতা নাটক করছে! বিজেপি বিরুদ্ধে লড়তে হলে কংগ্রেসে সামিল হন, একুশে বার্তা অধীরের

'মমতা নাটক করছে! বিজেপি বিরুদ্ধে লড়তে হলে কংগ্রেসে সামিল হন', একুশে বার্তা অধীরের

July 21 Martyrs Day:    'সারা ভারতে পরিবর্তনে পদধ্বনি। বাংলায়ও কংগ্রেস ফিরে আসবে। আমাদের আরও পথ পাড়ি দিতে হবে। দেশজুড়ে মোদী নয়, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব চাইছে। ২৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরিবর্তনে স্পষ্ট ইঙ্গিত'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 21, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:46 PM IST
'মমতা নাটক করছে! বিজেপি বিরুদ্ধে লড়তে হলে কংগ্রেসে সামিল হন', একুশে বার্তা অধীরের
Image Credit: একুশে বার্তা অধীরেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'মমতা নাটক করছে! বিজেপি বিরুদ্ধে লড়তে হলে কংগ্রেসে সামিল হন', একুশে বার্তা অধীরের
July 21 Martyrs Day12 min ago
2
200 Indian Coaches To Bangladesh16 min ago
3
Mamata Banerjee18 min ago
4
21 July meeting20 min ago
5
Mamata Banerjee39 min ago