'মমতা নাটক করছে! বিজেপি বিরুদ্ধে লড়তে হলে কংগ্রেসে সামিল হন', একুশে বার্তা অধীরের

বিক্রম দাস: ২১ জুলাই এবার পথে কংগ্রেসও। অধীর চৌধুরী বললেন, 'মমতা শহিদ দিবস পালনের নামে নাটক করছে। বিজেপিকে বাংলায় প্রবেশ করিয়েছে মমতা। এইসব নাটকবাজদের বিশ্বাস করবেন না। চ্যাটার্জি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতে দেয়নি। সার্কাস দেখতে কেউ যাচ্ছে না। এরা বাঘি নয় এরা দাগি। কতটা কাপুরুষের বাচ্চা দেখুন মমতা ক্ষমতা থেকে চলে গেল আরও এরাও সব পালাল। বিজেপি বিরুদ্ধে লড়তে হলে কংগ্রেসে সামিল হন, কংগ্রেসের দরজা খোলা আছে ।
ভাগাভাগির একুশে জুলাই। তিন দশকের বেশি সময় ধরে সাড়ম্বরে শহিদ দিবস পালন করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাতে ভাগ বসিয়েছে ঋতশিবির। কংগ্রেসের তরফে অবশ্য প্রতিবারই অনুষ্ঠান হত। তবে পালাবদলের পর, এবার ২১ জুলাই শহিদ মিনারে কংগ্রেসও বড় সমাবেশ করল।
অধীর বলেন, 'কলকাতার বুকে আরও দুটো সার্কাস চলছে। আমরা শহীদ দের তর্পণ করতে এসেছি। ডোমকল থেকে যাঁরা এসেছে, তাঁদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে'। সঙ্গে বার্তা, 'সারা ভারতে পরিবর্তনে পদধ্বনি। বাংলায়ও কংগ্রেস ফিরে আসবে। আমাদের আরও পথ পাড়ি দিতে হবে। দেশজুড়ে মোদী নয়, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব চাইছে। ২৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরিবর্তনে স্পষ্ট ইঙ্গিত'।
অধীর বলেন, 'দিল্লিতে হাজার হাজার ছাত্ররা প্রতিবাদ করছে। কোচিং ইন্ড্রাস্ট্রিতে ৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে মোদী আমলে। এত ছাত্রীকে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে। সোনম ওয়াংচুক এতদিন অনশন করেছেন। কারও কোনও হেলদল নেই । হিন্দু সমাজ দেখতে পাচ্ছে রাম মন্দির এর নামে টাকা তোলা হল। ইতিহাস কে বিকৃত করা হচ্ছে' ।
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