Park Street Incident: প্ল্যান করেই খুন করা হয় ২২-এর রাহুলকে‌! পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডে সামনে এল হাড়হিম সত্যি...

Kolkata: পার্ক স্ট্রিটে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার কাণ্ডে নয়া মোড়। পুলিসের হাতে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য়। পূর্ব পরিকল্পনা করেই ২২-এর রাহুলকে খুন করা হয় বলে পুলিসের ধারণা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 25, 2025, 12:35 PM IST
বিক্রম দাস: পার্ক স্ট্রিটে হোটেলে খুনের ঘটনায় চাঞ্চলকর তথ্য। পূর্ব পরিকল্পনা করে হোটেল এ কিছু ঘণ্টার জন্য নিয়ে গিয়ে খুন। খুনের পর যাতে কোনও প্রমাণ পুলিস না পায় তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল অততায়ীরা। সম্ভবত বেড শিট দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়,সেই বেশ শিট সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে আততায়ীরা।

হোটেলের মধ্যে খাওয়া মদের বোতল ও সিগারেটের বাডস গুলো পর্যন্ত নিয়ে গেছে দুষ্কৃতিরা। ভুল আধার কার্ড দিয়ে হোটেলে রেজিস্ট্রেশন করা হয়। অভিযুক্ত দেড় সিসিটিভি সূত্র ধরে শনাক্ত করার চেষ্টা পুলিসের। হোটেলে ঢোকার আগেও তিনজন একসঙ্গে মদ্যপান করে বলে জানতে পেরেছে পুলিস।

উল্লেখ্য, শুক্রবার পার্ক স্ট্রিটের রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডে এক গেস্ট হাউস থেকে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। জানা যায়, মৃত যুবকের নাম রাহুল লাল। ২২-২৩ বছর বয়স। পার্ক স্ট্রিটে থানা এলাকার কলিল রোডের বাসিন্দা। 

চলতি মাসের ২২ তারিখ হোটেলটিতে চেক ইন করেন রাহুল। সঙ্গে কয়েকজন ছিলেন। তবে যুবকের নামে চেক ইন করা হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। তারপর তাঁর সঙ্গীরা রুম থেকে চলে যান। তবে একদিন পেরিয়ে গেলেও যুবককে দেখা যায়নি। রুম থেকে কোনও সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল না। শুক্রবার সকালে হোটেলের কর্মীরা দরজা খুলতেই পচা গন্ধ পান। বক্স খাট খুলতেই মেলে দেহ।

ওই ব্যক্তির নামে হোটেলের তিন তলার একটি ঘর বুক করা হয়েছিল৷ কিন্তু গতকাল হোটেল থেকে চেক আউট করেন ওই ব্যক্তি৷ এর পর এ দিন ওই ঘরে নতুন একজন আবাসিক আসেন৷ তিনিই হোটেলের ঘরের ভিতর থেকে পচা গন্ধ পেয়ে হোটেলের কর্মীদের জানান৷ তখনই খোঁজাখুঁজির পর ঘরের ভিতরে থাকা বক্স খাটের ভিতরে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়৷ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের ওই গেস্ট হাউজ থেকে শুক্রবার সকালে পচাগলা গন্ধ পান নিরাপত্তা কর্মীরা। তারা সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের লোকজনকে জানায়।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Park Street IncidentRahul MurderPlanned Attackshocking detailscrime newskolkata crimeYoung Victim
