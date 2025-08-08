English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Port Trust: অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব হারিয়েও রেহাই নেই! খাস কলকাতায় 'বাংলাদেশি' বলে গরিবদের দাগাচ্ছে পোর্ট ট্রাস্ট!

Kolkata Port Trust: ফেব্রুয়ারিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তারাতলা ভষ্মীভূত হয়ে যায় বহু ঝুপড়ি। গৃহহীন হয় ২৪ পরিবার। তাঁরা নাকি 'বাংলাদেশি'! পুরসভার তৈরি অস্থায়ী টিনের শেড কলকাতা পোর্ট ভেঙে দিয়েছে বলে অভিযোগ।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 8, 2025, 04:33 PM IST
রক্তিমা দাস: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব হারিয়েছেন। খাস কলকাতায় এবার 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে ২৪ পরিবারকে উচ্ছেদ করল পোর্ট! পুরসভার তৈরি অস্থায়ী টিনে শেড ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়ো।

ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে।  ভরন্ধেয় বেলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটে তারাতলায়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে কেপিটি কলোনির পাশের ঝুপড়িগুলিতে। একের এক সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। রাতারাতি খোলা আকাশে নিচে এসে দাঁড়ায় ২৪ পরিবার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ওই জায়গাতেই 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে কলকাতা পুরসভা। সেই মতো কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

এদিকে গৃহহীন পরিবারগুলির অস্থায়ী টিনে শেড তৈরি করে থাকার ব্য়বস্থা করে দিয়েছে পুরসভা। সেই টিনের শেডই নাকি ভেঙে দিয়েছে পোর্ট! স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর আনোয়ার খানের দাবি, পোর্টের তরফে বেআইনিভাবে ওই ২৪ পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তারতালার বাসিন্দা ওই পরিবারগুলিকে 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বিজেপির যাঁরা এই কাজ করেছেন, তাঁদের 'চামড়া গুটিয়ে' গুটিয়ে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

