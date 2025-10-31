Abhishek Banerjee on SIR: ৬২০০ ক্যাম্প, ২৯৪ ওয়াররুম! অভিষেকের SIR-স্ট্র্যাটেজি... বাড়ি বাড়ি যেতে কড়া নির্দেশ...

Abhishek Banerjee on SIR: ৬২০০ ক্যাম্প, ২৯৪ ওয়াররুম! অভিষেকের SIR-স্ট্র্যাটেজি... বাড়ি বাড়ি যেতে কড়া নির্দেশ...
SIR in Bengal: 'BLO-দের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যাবে BLA 2। ওয়েবসাইট ও হার্ড কপি মেলাবেন।' কীভাবে কাজ করবে ক্যাম্প ও ওয়াররুম? রণনীতি বলে দিলেন অভিষেক।
প্রবীর চক্রবর্তী: প্রসঙ্গ SIR, বার্তা অভিষেকের। SIR বা ভোটার তালিকা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রসঙ্গে দলীয় বৈঠকে এদিন স্ট্র্যাটেজি বাতলে দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee on SIR)। SIR আতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করে কড়া বার্তা দিলেন বিজেপিকে। একইসঙ্গে দলীয় নেতৃত্বকেও দিলেন নির্দেশ ও বার্তা।
'দিল্লিতে আন্দোলন হবে'
অভিষেক (Abhishek Banerjee ) এদিন বলেন, "৩ দিন আগে বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন S.I.R করেছে। এটা হল চুপি চুপি ভোটের কারচুপি। তৃণমূল কংগ্রেস একে আইনত টেক আপ করছে। পাশাপাশি রাস্তায় নেমে আন্দোলন হবে। একের পর এক দুঃখজনক ঘটনা সামনে এসেছে। পানিহাটিতে ভয়ে আতঙ্কে আত্মহত্যা। সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন। দিনহাটায় বিষপান। গতকাল ইলামবাজারে আত্মহত্যা করেছেন একজন। আজকেও টিটাগড়ে ২৮ বছরের এক মহিলা কাকলি সরকার আত্মহত্যা করেছেন। যোগ্য মানুষের না্ম বাদ গেলে আন্দোলন দিল্লিতে নিয়ে যাব।"
'BLO-দের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যাবে BLA 2'
তোপ দাগেন,"BLO দের উপরে চাপ বাড়াচ্ছে। প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছে।" বলেন," BLA 1 কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলায়। তারা BLA 2 ঠিক করবে। এরা BLO-দের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যাবে। কমিশন ঠিক কাজ করছে কিনা তা দেখতে হবে। তিন তারিখের মধ্যে BLA-2 নিয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে। কারও নাম যেন বাদ না যায় (Voter List)। ১০০% ফর্ম ফিলআপ করে কমিশনে জমা দিতে হবে। BLO-র ছায়াসঙ্গী হিসাবে BLA 2 কে থাকতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছেন বুথের কর্মীরা আমাদের প্রধান স্তম্ভ। আগামী ৬ মাস (West Bengal Assemblt Election 2026) আমাদের কাছে অ্যাসিড টেস্ট।"
'ওয়েবসাইট ও হার্ড কপি মেলাবেন'
অভিষেক বলেন, "BERS, TERS একই ভাবে BLA 2 এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখবেন। কোথাও রাজ্য কমিটির হস্তক্ষেপ লাগলে জানাবেন। PERS ও WERS যারা আছেন তাদেরকেও দায়িত্ব নিতে হবে। কোচবিহার সহ একাধিক জায়গায় অসঙ্গতি ধরে পড়েছে। তাই ওয়েবসাইট ও হার্ড কপি মেলাবেন। এটা আমরা আদালতের সামনে আনব। সাংসদ ও বিধায়করা পুরোদস্তুর সাহায্য করবেন। অঞ্চল সভাপতিরা যোগাযোগে থাকবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা অঞ্চল সভাপতির সাথে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রতি অঞ্চলে (২৮৬১ ওয়ার্ড, ৩৩৪৫ গ্রাম পঞ্চায়েত) দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৪ তারিখ থেকে একমাস দলের হেল্পডেস্ক বা ক্যাম্প করবেন। সেই অঞ্চলের ব্যানারে এই ক্যাম্প হবে। এটা একমাস থাকবে। ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও ওয়াই ফাই থাকবে।"
'৪ তারিখ থেকে ১ মাসের ক্যাম্প'
অভিষেকের স্পষ্ট নির্দেশ, "মানুষকে সাহায্য দ্রুত করতে হবে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা ক্যাম্প বসবে। ওয়ার্ডে কাউন্সিলর ও ওয়ার্ড সভাপতি সাহায্য করবে। ৬২০০ ক্যাম্প রাজ্য জুড়ে হবে। যেন একটাও বৈধ ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়। সে বিরোধী দলের ভোটার হলেও। ৩১ জানুয়ারি অবধি ধাপে ধাপে এই ক্যাম্প থাকবে। সাংসদ ও বিধায়কদের দায়িত্ব একটা ওয়ার রুম বানানো। সেখানে ১৫ জন থাকবে। ১০ জন সরাসরি থাকবে যোগাযোগে BLA-2 এর সাথে। বাকি ৫ জন ল্যাপটপ নিয়ে বসে সব ডেটা এন্ট্রির কাজ করবে। অসুবিধা হলেই বিধায়ক, সাংসদ হস্তক্ষেপ করবে।"
২৯৪ ওয়ার রুম
এমনকি কোনওরকম কোনও অসুবিধা হলে তাঁকেও সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপ করতে বলেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। বলেন, "২৯৪ ওয়ার রুম করা হবে। যেখানে বিধায়ক নেই সেখানে সাংসদ, জেলা পরিষদ, জেলা সভাপতি সাহায্য করবে। BLO-কে এক মিনিটের জন্যে কাউকে ছাড়বেন না। অনৈতিক কাজ যেন না করে। এটা BLA-2 এর দায়িত্ব। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ুন, খুব শিগগিরই মাঠে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে। এই ছয় মাস আমাদের কাছে অ্যসিড টেস্ট।"
মালদহ জেলাকে বার্তা
পাশাপাশি, বিশেষ করে মালদহ জেলাকে বার্তা দেন অভিষেক। বলেন, "মালদহে পরিযায়ী শ্রমিক একটা সমস্যা। তাঁদের আসতে বলতে হবে। এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করতে হবে। তাঁর আত্মীয় সই করতে পারবে না। তাই আসতেই হবে। এক মাস সময় আছে। পূর্ণবয়স্ক ক্ষেত্রে ফর্ম ফিলআপ করা যায়, কিন্তু কেউ অভিযোগ জানালে আসতেই হবে। তাই নিজে ফিলাপ করলে ভালো।"
'বাংলা ভাগ চায় বিজেপি'
বিজেপিকে নিশানা করে এদিন কড়া অভিযোগ করেন অভিষেক। তীব্র তোপ দাগেন,"বিজেপি SIR, NRC করে বাংলা ভাগ করতে চেয়েছিল। বিজেপির লক্ষ্য অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বার করা নয়। সেটা হলে আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, সহ বাকি রাজ্যেও করত। তারা করেনি।"
