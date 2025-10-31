Kolkata Gold Loot: খাস কলকাতায় দুঃসাহসিক ডাকাতি! ব্যবসায়ীর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে লুট প্রায় ৩ কোটির সোনা...

Kolkata Gold Loot: খাস কলকাতায় দুঃসাহসিক ডাকাতি! ব্যবসায়ীর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে লুট প্রায় ৩ কোটির সোনা...
Kolkata Crime News: ব্যবসায়ী বড়বাজার থেকে আসছিলেন সিঁথিতে তাঁর গয়নার ওয়ার্কশপে। ঘড়িতে তখন রাত ৮টা। পিস্তল দেখিয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের সোনা লুঠ করল দুষ্কৃতীরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৯ সেপ্টেম্বর, রাত ৮টা ১০ মিনিট। কলকাতা পুলিসের সিঁথি থানা এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা। বড়বাজার থেকে সোনা নিয়ে স্কুটারে করে বাড়ি ফেরার পথে পিস্তল দেখিয়ে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের সোনা লুঠ করেছে দুষ্কৃতীরা। লুঠ হওয়া সোনার পরিমাণ প্রায় ২ কেজি ৩৮০ গ্রাম, যাঁর আনুমানিক মূল্য ২ কোটি ৮০ লক্ষ।
আরও পড়ুন- Sushant Singh Rajput Death Case: 'CBI রিপোর্ট মিথ্যে! সেদিন ২ জন এসেছিল সুশান্তকে খুন করতে', বিস্ফোরক দাবি অভিনেতার দিদি শ্বেতার...
ব্যবসায়ীর বাড়ি মেদিনীপুরে। ব্যবসায়ী বড়বাজার থেকে আসছিলেন সিঁথিতে তাঁর গয়নার ওয়ার্কশপে। রাজা অপূর্ব কৃষ্ণ লেনে যখন রাত ৮টা ১০ মিনিট নাগাদ তিনি গলির মুখে পৌঁছান, তখন দেখেন দুজন ব্যক্তি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে— একজন সাদা ফুল জামা ও নীল জিন্স পরে। ব্যবসায়ী জানান, তিনি তার ওয়ার্কশপের গেটের সামনে স্কুটারটি রেখে বাঁ হাত দিয়ে গেট খুলতে যান। ঠিক সেই সময়ই দুই দুষ্কৃতী তাঁর ওপর চড়াও হয়।
ব্যবসায়ীর দাবি, "গেট খোলার পর দেখলাম আমার কাছে একজন এল। এসে আমাকে প্রথম রিভলভার দেখাল। দেখেই আমি চিৎকার করতে লাগলাম, স্যার মারবেন না, মারবেন না। এটুকু বলার পর ব্যাক করছি যখন, আবার ঘুরে রিভলভার দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে এসেই স্কুটিতে বসল। একজন ছুটে পালাল অন্য সাইডে। আর একজন স্কুটিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। এরপর গলি দিয়ে বেরিয়ে যায়। গুলি চালায়নি। এভাবেই আমাকে সোনা নিয়ে ফিরতে হয়। ২ কেজি ৩৮০ গ্রাম সোনা ছিল।"
আরও পড়ুন- SIR in Bengal: SIR আতঙ্কেই চরম সিদ্ধান্ত ইলামবাজারের বৃদ্ধের? বিস্ফোরক অভিযোগ পরিবারের...
জানা যায়, স্কুটারের ডিকিতে রাখা ছিল ওই বিপুল পরিমাণ সোনা (২ কেজি ৩৮০ গ্রাম)। আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে দুষ্কৃতীরা স্কুটার এবং তার ভেতরে থাকা সমস্ত গয়না নিয়ে নিমেষের মধ্যে চম্পট দেয়। দুঃসাহসিক এই লুটের ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ব্যবসায়ী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, "সবাই আতঙ্কে আছি যে, এটা কেন হবে? এতদিন হয়নি। নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু ব্যাপার আছে।" এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। পুলিসের অনুমান, ওই দুষ্কৃতীরা আগে থেকেই ওই ব্যবসায়ীর যাতায়াতের কথা জানত ও তার উপর নজরও রেখেছিল। রেকি করেই এই লুট করেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)