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প্রেসিডেন্সির সেলে সন্ত্রাসী আফতাবের 'জঙ্গি নেটওয়ার্ক'? উদ্ধার আইফোন, পেনড্রাইভ, ওয়াই-ফাই রাউটারও

Aftab Ansari: সন্ত্রাসবাদী আফতাব আনসারির সেল থেকে উদ্ধার আইফোন সহ তিনটি ফোন। কারা দফতরের অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে হেস্টিংস থানা। গোটা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই খোঁজ শুরু করেছে রাজ্য ও কলকাতা এসটিএফ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 29, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:13 PM IST
প্রেসিডেন্সির সেলে সন্ত্রাসী আফতাবের 'জঙ্গি নেটওয়ার্ক'? উদ্ধার আইফোন, পেনড্রাইভ, ওয়াই-ফাই রাউটারও
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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প্রেসিডেন্সির সেলে সন্ত্রাসী আফতাবের 'জঙ্গি নেটওয়ার্ক'? উদ্ধার আইফোন,ওয়াই-ফাই রাউটার
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