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টিকিটে তুলকালাম! হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়লেন নেত্রীর আচরণে ক্ষুব্ধ ৩ NCPI সাংসদ

NCPI MPs leaves WhatsApp group: ২ অক্টোবর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দলের সাংসদদের জানানো হয়, "আপনাদের টিকিট মধ্যমগ্রাম থেকে সংগ্রহ করে নিন।" প্রতিবাদ করতেই ওই নেত্রী গ্রুপে লেখেন, "আমি কারও বাবার চাকর নই।" তারপরই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তুমুল ঝগড়া...

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 08, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 02:38 PM IST
টিকিটে তুলকালাম! হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়লেন নেত্রীর আচরণে ক্ষুব্ধ ৩ NCPI সাংসদ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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