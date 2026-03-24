English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  Basanti Puja 2026: ৩০০ বছরের বাসন্তী দেবী এলেন ফরিদপুর থেকে কলকাতায়, মৌলিকবাড়িতে দশমীর দুপুরে খাবেন পুঁটিমাছ

Basanti Puja 2026: ৩০০ বছরের বাসন্তী দেবী এলেন ফরিদপুর থেকে কলকাতায়, মৌলিকবাড়িতে দশমীর দুপুরে খাবেন পুঁটিমাছ

Basanti Puja 2026: তিনশো বছরের বাসন্তী পুজো বাংলাদেশের ফরিদপুর থেকে শহর কলকাতায়। পূর্ববঙ্গের রিতি অনুযায়ী, মৌলিকবাড়িতে দশমীর দুপুরে পুটি মাছ দুপুরের খাবারে থাকা আবশ্যক।

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 24, 2026, 08:51 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনশো বছরের বাসন্তী পুজো বাংলাদেশের ফরিদপুর থেকে শহর কলকাতায়, লক্ষ্মীর সাথে কার্তিক, সরস্বতীর সাথে গণেশ। অপরূপ মূর্তি নির্মাণে পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র পাল। বাংলাদেশের ফরিদপুর নিবাসী মৌলিক পরিবারে দুর্গা পুজোর বয়স প্রায় ৩০০ বছরের কাছাকাছি (পূর্বপুরুষের নাম দেবীঘটের খোদাই করা দেখে ওই আন্দাজ করা যায়)।

Add Zee News as a Preferred Source

দেশ ভাগের সময় স্বর্গীয় পরেশ নাথ মৌলিক কেবল মাত্র দেবীঘট ও ৩০০ বছরের পুরনো বরাহদন্ত নারায়াণশিলা ছাড়া আর কিছু নিয়ে কাঁটা তার পেরোতে পারেননি।

পূর্ব বঙ্গের নিয়ম অনুসারে, গণেশ ও সরস্বতী মায়ের বাম পাশে আর লক্ষ্মী আর কার্তিক মায়ের ডান পাশে এই ভাবেই প্রতিমার রূপদান করে আসা হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে।

কলাবউ অবস্থান করে মায়ের ডান দিকে কার্তিক এর পাশে। কলাবউ স্নান থেকে শুরু করে সন্ধি পুজো, নবমীর হোম থেকে নবমীতে বোয়াল মাছের ভোগ ( অধিক ৯ কিলো)- সবই এই পুজোর অঙ্গ। দশমীতে কচু শাক ও পান্তা দিয়ে মায়ের দশমীর ভোগ হয়। পূর্ববঙ্গের রিতি অনুযায়ী, দশমীর দুপুরে পুটি মাছ দুপুরের খাবারে থাকা আবশ্যক।

আরও পড়ুন: Bengali New Year controversy:ভোটবাজারে আজ পেলেন হিন্দু নববর্ষের শুভেচ্ছা? বাঙালি কিন্তু পয়লা বৈশাখই উত্‍সব করবে

আরও পড়ুন: Nahoum and Sons: বড় খবর: বন্ধ হল নিউ মার্কেটের নাহুম: ১২৩ বছরের পুরোনো কেকের দোকানে পড়ল তালা

বর্তমান প্রজন্মে স্বর্গীয় পরেশ নাথ মৌলিক এর পৌত্র দেবমাল্য মৌলিক রাজপুরে নিজ বাসগৃহে এই পুজোর আয়োজন করেন।

এই বাসন্তী দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, কৌশিক গাঙ্গুলী থেকে স্বস্তিকা মুখার্জী এছাড়া একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি দেখা যায় এই বাড়িতে। পরিবার ও রাজপুড়ের অধিবাসীবৃন্দের উপস্থিতিতে আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজপুর লেবুতলার আকাশ ও বাতাস। দেবমাল্য মৌলিক জানালেন, 'বাসন্তী পুজো আমাদের পরিবারের এক ঐতিহ্য, বাঙালিদের উৎসব গুলোর মধ্যে অন্যতম উৎসব। বংশানুক্রমে চলে আসা এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখার আনন্দ অকল্পনীয়। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়।

Tags:
Basanti Pujabasanti puja 2026.Zee 24 Ghanta
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee Resignation: ভোটের বিগ ব্রেকিং: মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগেই সমস্ত পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ
.

পরবর্তী খবর

SIR Supplimentary List: বাংলার ভোটে বড় ধাক্কা: সাপলিমেন্টারি লিস্ট বেরনোর আগেই বাদ চলে গেল...