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ছাদে খেলছিল ৪ বছরের শিশু, ঘরের দরজা বন্ধ করে নারকীয় অত্যাচার! পুলিসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

Kolkata Crime: ২২ অগাস্ট বিকেলে ছাদে খেলছিল। বাড়িতে কেউ ছিল না।ওই বিল্ডিং এর এক প্রতিবেশী তিন তলায় থাকেন, তিনি ওই শিশুকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করে। ২৪ অগাস্ট ওই শিশু তার মাকে জানায়। এর পরেই গতকাল থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 26, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:59 PM IST
ছাদে খেলছিল ৪ বছরের শিশু, ঘরের দরজা বন্ধ করে নারকীয় অত্যাচার! পুলিসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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