/ছাদে খেলছিল ৪ বছরের শিশু, ঘরের দরজা বন্ধ করে নারকীয় অত্যাচার! পুলিসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

নান্টু হাজরা: ফের শহরে শিশু নির্যাতন। চার বছরের এক শিশুকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ। অভিযোগ দায়ের গরফা থানায়। অভিযুক্তের নাম বিজয় রাই। যদিও এই ঘটনায় এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।
কলকাতায় গরফায় এম জি রোডের এক বাড়িতে ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্ত ওই বাড়িতে থাকে। অভিযোগ ওঠে, গত ২২ অগাস্ট বিকেলে বাড়ির কেউ ছিলেন না। নির্যাতিত বাচ্চাটি সেই সময় ছাদে একা খেলছিল। সেই সুযোগে প্রতিবেশী বিজয় শিশুটিকে তিন তলার ঘরে ডেকে আনে। সেখানে তাকে আটকে রেখে নির্যাতন চালায়।
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে ২৪ অগাস্ট, যখন শিশুটি তার মাকে সব জানায়। খবর শুনেই মা থানায় ছোটেন। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পরিবারকে দুপুর থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত থানায় বসিয়ে রাখা হয়। বলা হয়, তদন্ত চলছে।
এরপর মেডিকেলের জন্য টালিগঞ্জের এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও বসিয়ে রাখা হয় দীর্ঘক্ষণ। বলা হয় কোনও মহিলা ডাক্তার নেই। রাত ৮টায় আবার আসতে বলা হয়। রাত সাড়ে ৯টায় পুলিস আবার হাসপাতালে যায়। ১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। শেষে বলা হয় লেডি ডাক্তার নেই, পরীক্ষা কাল হবে।
এখনও পর্যন্ত শিশুটির মেডিক্যাল করা হয়নি। পুলিস একবারও ঘটনাস্থলে তদন্তে আসেনি। পুলিসি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে ক্ষুব্ধ পরিবার। ওদিকে অভিযুক্ত বিজয় রাই গত মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ। তার কোনও সন্ধান পুলিস পায়নি। অভিযুক্ত এখনও অধরা।
উল্লেখ্য, এদিকে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামোর বাস্তব চিত্র খতিয়ে দেখতে একের পর এক হাসপাতালে আচমকা পরিদর্শনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। ইন্দিরা মাতৃ ও শিশু কল্যাণ হাসপাতাল পরিদর্শনের পর নর্থ সাবারবান, শ্যামপুকুর বিধানসভার অন্তর্গত অবিনাশ দত্ত ম্যাটারনিটি হাসপাতালেও যান তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক রিতেশ তিওয়ারি। হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা, পরিকাঠামো, ওষুধ সরবরাহ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী।
ইন্দিরা মাতৃ ও শিশু কল্যা হাসপাতাল পরিদর্শনের পর হাসপাতালের বেহাল দশা নিয়ে সরব হন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ২০০৯ সালের পর থেকে হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টদের নামের তালিকাও আপডেট করা হয়নি। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও দুর্নীতির কারণে হাসপাতালের পরিষেবা ভেঙে পড়েছে।মন্ত্রী জানান, নিরাপত্তাকর্মীকে ওষুধ সংক্রান্ত কাজ করতে দেখা গিয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার চিকিৎসক সপ্তাহে মাত্র একদিন আসেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর আরও অভিযোগ, মেডিক্যাল ল্যাবের টেকনিশিয়ান থাকলেও ল্যাব নেই। প্রায় আট বছর ধরে এই পরিস্থিতি চলছে। হাড়োয়া, ভাঙড়-সহ দূরদূরান্ত থেকে রোগীরা এখানে চিকিৎসার জন্য এলেও চিকিৎসকদের একাংশের নিয়মিত উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।
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