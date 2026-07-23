মাত্র দু'দিন পরই পাঁচ বছরের জন্মদিন! ট্যাঙ্কার পিষে দিল ছোট্ট পীযূষকে, বাঁচলেন না ঠাকুমাও

সন্দীপ প্রামাণিক: জন্মদিনের আনন্দের বদলে পরিবারে নেমে এল শোকের ছায়া। জন্মদিনের মাত্র দু’দিন আগে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চার বছরের শিশু পীযূষ সাউয়ের। একই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে পরে মৃত্যু হয়েছে তার ঠাকুমা পাপিয়া সাউয়েরও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মহেশতলার জিঞ্জিরা বাজার এলাকায়।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২৫ জুলাই ছিল ছোট্ট পীযূষের পাঁচ বছরের জন্মদিন। সেই জন্মদিনকে সামনে রেখে গত ২১ জুলাই বাবা প্রদীপ সাউ এবং ঠাকুমা পাপিয়া সাউয়ের সঙ্গে বাইকে করে বাজার করতে বেরিয়েছিল ছোট্ট পীযূষ। বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে জিঞ্জিরা বাজার মোড়ের কাছে ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা।
অভিযোগ, সেই সময় পিছন দিক থেকে একটি তেল ট্যাঙ্কার এসে তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় বাইকটি রাস্তায় পড়ে যায়। সেই সময় ট্যাঙ্কারের চাকা ছোট্ট পীযূষের উপর দিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চার বছরের শিশুটির। অন্যদিকে, ট্যাঙ্কারের চাকায় গুরুতরভাবে আহত হন পীযূষের ঠাকুমা পাপিয়া সাউ। দুর্ঘটনায় আহত হন তাঁর বাবা প্রদীপ সাউও।
আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাপিয়া সাউ এবং প্রদীপ সাউকে চিকিৎসার জন্য কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় পাপিয়া সাউয়ের। ফলে একই দুর্ঘটনায় পরিবারের দুই প্রিয় সদস্যকে হারিয়ে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছে পর্ণশ্রীর সাউ পরিবার।
ঘটনার পর পরিবারের তরফে মহেশতলা থানার জিঞ্জিরা বাজার তদন্ত কেন্দ্রে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাগ্রস্থ তেল ট্যাঙ্কারটিকে আটক করেছে পুলিস এবং চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
জন্মদিনের মাত্র দু’দিন আগে ছোট্ট পীযূষের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। যে জন্মদিনকে ঘিরে পরিবারের মধ্যে ছিল আনন্দের প্রস্তুতি, সেই জন্মদিনের আগেই এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা কেড়ে নিল ছোট্ট পীযূষ এবং তার ঠাকুমাকে।
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