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মাত্র দু'দিন পরই পাঁচ বছরের জন্মদিন! ট্যাঙ্কার পিষে দিল ছোট্ট পীযূষকে, বাঁচলেন না ঠাকুমাও

Maheshtala road accident: মহেশতলার জিঞ্জিরা বাজারে একটি তেল ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে চার বছরের শিশু পীযূষ সাউ ও তার ঠাকুমা পাপিয়া সাউয়ের মৃত্যু হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 23, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:09 PM IST
মাত্র দু'দিন পরই পাঁচ বছরের জন্মদিন! ট্যাঙ্কার পিষে দিল ছোট্ট পীযূষকে, বাঁচলেন না ঠাকুমাও

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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