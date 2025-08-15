English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mamata Banerjee Independence Day: রেড রোডের অনুষ্ঠানে অসুস্থ ৪০ পড়ুয়া, হাসপাতালে ছুটলেন মমতা! বললেন...

Students fallen sick at Red Road parade: অসুস্থ হওয়ার পরই তাদের সকলকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থদের দেখতে এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অসুস্থ পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করে জানান...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 15, 2025, 03:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেড রোডের অনুষ্ঠানে ভয়ংকর ঘটনা।  স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডের সময়ই অসুস্থ হয়ে পড়ল ৪০ জন পড়ুয়া। তারমধ্যে ২৫ জন মেয়ে। বাকি ১৫ জন ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। অসুস্থ পড়ুয়াদের দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও। 

রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের সময় গরমেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই পড়ুয়ারা। অসুস্থ হওয়ার পরই তাদের সকলকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থদের দেখতে এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে অসুস্থ পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, গরমে ডিহাইড্রেশন থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ওই পড়ুয়ারা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রাথমিক চিকিৎসা হয়েছে। বর্তমানে তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। সবাইকে পর্যবেক্ষণে রাখা রয়েছে। কিছু পরে ছেড়ে দেওয়া হবে। 

ওদিকে অসুস্থ প্রত্যেক পড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আসলে খুব গরম। তার মধ্যে বৃষ্টি হয়েছে। অনেকের ডিহাইড্রেশনের মতো পরিস্থিতি হয়। এখন সবাই ঠিক আছে। লাঞ্চের পর ছেড়ে দেওয়া হবে। এসএসকেএম-এর ডিরেক্টর আছেন। পুরো চিকিৎসকদের টিম আছে।" আরও বলেন, "অনেকেই খায় না, ডায়েটিং করে এমনও আছে। সবমিলিয়েই এই অবস্থা। মালদা, শাখাওয়াত, ভবানীপুর, আলিপুরদুয়ারের পড়ুয়ারা আছে। সবার সঙ্গে আলাদা ভাবে দেখা করেছি। ডাক্তাররা আছেন। টিচাররা আছেন।”

