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4,000 EVMs destroyed: পুড়ে ছাই ৪০০০ EVM! দুর্ঘটনা নাকি ‘প্ল্যানড গেম’? নবান্নের স্ক্যানারে রহস্যময় আগুন

Government building fire: দমকল ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পর জানান, আগুনে প্রায় চার হাজার ইভিএম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এই ইভিএমগুলি চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ১০টি কেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়েছিল।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 12, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:26 PM IST
4,000 EVMs destroyed: পুড়ে ছাই ৪০০০ EVM! দুর্ঘটনা নাকি ‘প্ল্যানড গেম’? নবান্নের স্ক্যানারে রহস্যময় আগুন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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