/4,000 EVMs destroyed: পুড়ে ছাই ৪০০০ EVM! দুর্ঘটনা নাকি ‘প্ল্যানড গেম’? নবান্নের স্ক্যানারে রহস্যময় আগুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরে এক্কেবারে খাস সরকারি ভবনে হাড়হিম করা অগ্নিকাণ্ড! আর সেই আগুনের গ্রাসে একধাক্কায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল প্রায় ৪,০০০টি ইভিএম (EVM)। যে সে ইভিএম নয়, এগুলো চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে ১০টি হেভিওয়েট কেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড়। দুর্ঘটনাবশত শর্ট সার্কিট নাকি এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে বড় কোনও ‘ষড়যন্ত্র’— তা জানতে কোমর বেঁধে নেমেছে পুলিস। আলিপুর থানায় ইতিমধ্যেই দায়ের হয়েছে এফআইআর (FIR)।
রহস্যময় আগুন? ধোঁয়াশা বাড়ালেন খোদ দমকল মন্ত্রী
নয় তলা এই সরকারি ভবনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের অফিস-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দফতর রয়েছে। বৃহস্পতিবার স্পট ভিজিটে গিয়ে দমকল ও জরুরি পরিষেবা দফতরের প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী যা বললেন, তাতে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। মন্ত্রীর কথা, 'এটা কোনও স্বাভাবিক আগুন বলে মনেই হচ্ছে না। আগুন লেগেছিল দোতলা আর তিনতলায়। কিন্তু মাঝের চার, পাঁচ আর ছয় তলাকে কিচ্ছু না ছুঁয়ে আগুন একেবারে লাফিয়ে সাত, আট আর নয়-দশ তলায় পৌঁছাল কীভাবে?' এই অদ্ভুত ‘প্যাটার্ন’ দেখেই সন্দেহ হচ্ছে তদন্তকারীদের। গোটা বিষয়টিতে অন্তর্ঘাতের কোনও ছক রয়েছে কি না, তা জানতে ফরেনসিক রিপোর্টের জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করছে প্রশাসন।
২৪ ঘণ্টার টানটান অপারেশন, এখনও জ্বলছে 'পকেট ফায়ার'
বুধবার আগুন লাগার পর থেকে প্রায় ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও পুরোপুরি স্বস্তি মেলেনি। বৃহস্পতিবার সকালে বাইরে থেকে বড় কোনও আগুনের শিখা দেখা না গেলেও ভবনের ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে ডেঞ্জারাস ‘পকেট ফায়ার’। দমকল বাহিনী যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ভবনটি ঠান্ডা করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে ভেতরে জমে থাকা গ্যাস বা স্ফুলিঙ্গ থেকে নতুন করে ব্লাস্ট না হয়।
পলিটিক্যাল পারদ তুঙ্গে! কী বলছে পুলিস?
ভোটে ব্যবহৃত ইভিএম ভস্মীভূত হতেই আসরে নেমেছে বিরোধী শিবির। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে বিজেপি নেতা রাকেশ সিং— সবারই এক সুর, "এর পেছনে গভীর চক্রান্ত আছে।" তবে পুলিস এখনই এসবে কান দিতে নারাজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সায়েন্টিফিক এভিডেন্স ও ফরেনসিক স্যাম্পল জোগাড়ের ওপর জোর দিচ্ছে লালবাজার ও আলিপুর থানার গোয়েন্দারা। হাই-প্রোফাইল এই বিল্ডিংয়ে আপাতত সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে কড়া পুলিসি পাহারা বসানো হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)