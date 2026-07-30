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অ্যাকাউন্টে হঠাৎ ৪৭ কোটি ২৫ লাখ...! পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের শাখায় বিরাট বড় কেলেঙ্কারি কাণ্ড

Punjab National Bank: কোথা থেকে এল এই ভূতুড়ে টাকা? কোন ব্রাঞ্চের ঘটনা? বিপুল পরিমাণ টাকা ঢোকার পর তাঁর অ্যাকাউন্ট অটোমেটিক 'সিজ' হয়ে গিয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 30, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:28 PM IST
অ্যাকাউন্টে হঠাৎ ৪৭ কোটি ২৫ লাখ...! পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের শাখায় বিরাট বড় কেলেঙ্কারি কাণ্ড
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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