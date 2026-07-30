/অ্যাকাউন্টে হঠাৎ ৪৭ কোটি ২৫ লাখ...! পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের শাখায় বিরাট বড় কেলেঙ্কারি কাণ্ড

সন্দীপ প্রামাণিক: বেলেঘাটার বাসিন্দা নূপুর ঘোষ। রাস্তার ধারে তাঁর ছোট একটা দোকান আছে। হোম ডেলিভারি করেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এক কাস্টমারের কাছে গুগল পে-এর মাধ্যমে টাকা নেওয়ার সময় তিনি দেখেন, তার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ৪৭ কোটি ২৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৮১ টাকা ৯৬ পয়সা ক্রেডিট হয়েছে। দেখে রীতিমতো চোখ কপালে ওঠার জোগাড় হয় তাঁর। কোথা থেকে এল এট টাকা? চমকে ওঠেন তিনি।
এটা দেখার পর তিনি খুব ভয়ও পেয়ে যান। তাঁর এক কাস্টমারকে তিনি এটা দেখানও। তারপর তাঁর কথা মতো ছোটেন ব্যাংকে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের বেলেঘাটা ব্রাঞ্চে তাঁর অ্যাকাউন্ট। ব্যাংকে গিয়ে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে তিনি পুরো ঘটনাটা বলেন। অভিযোগ, প্রথমবার ম্যানেজার কোনও কথা শুনতে চাননি। এদিকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা ঢোকার পর তাঁর অ্যাকাউন্ট অটোমেটিক 'সিজ' হয়ে গিয়েছে।
এরপর ফের তিনি আজকে আবার তাঁর এক প্রতিবেশীকে নিয়ে ব্যাংকে যান ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে। তখন ম্যানেজার তাঁদের বলেন, তাঁরা ইতিমধ্যে সাইবার ফ্রড সেকশনে বিষয়টি জানিয়েছেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এখন কিছু করতে পারবে না। যা করার ওনারাই করবেন। এরপরই নূপুর ঘোষ ছোটেন স্থানীয় থানায়। সেখানে অভিযোগ দায়ের করেন।
নূপুর ঘোষ জানান, ব্যাংক থেকে তাঁর অ্যাকাউন্টটি এখনও বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তিনি গরিব মানুষ যাদের হোম ডেলিভারি করেন, তাদের টাকা এই অ্যাকাউন্টেই ঢোকে। ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে রাখায়, তিনি কোনও টাকা পাচ্ছেন না। তাই ওই অ্যাকাউন্টটি যাতে অবিলম্বে খুলে দেওয়া হয়, সেজন্য ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে অনুরোধও করেছেন তিনি। কিন্তু অ্যাকাউন্ট এখনও খোলেনি।
এদিকে এদিন সকালে ব্যাংকে যাওয়ার আগে তিনি একটা মিনি স্টেটমেন্ট তুলেছিলেন, তাতে অদ্ভূতভাবে তিনি দেখেন, ওই টাকার অংকটা মাইনাস হয়ে আছে। সবমিলিয়ে পুরো বিষয়ে চরম ধোঁয়াশার মধ্যে নূপুর দাস। চরম হয়রানির শিকার। কোথা থেকে এল টাকা? কে পাঠাল? উত্তর হাতড়াচ্ছেন তিনি।
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