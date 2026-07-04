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সারারাত ভয়ংকর জেরা দেবরাজকে: ৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রহস্যের জাল, উধাও ব্যাংকের কোটি কোটি? চোখ কপালে তদন্তকারীদেরও

Debraj Chakraborty Arrest: তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি দেবরাজ চক্রবর্তীর বাড়ি এবং ফ্ল্যাটে একযোগে তল্লাশি অভিযান হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে সেই তল্লাশি। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র হাতে পান আধিকারিকরা। এর মধ্যেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিস।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 04, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:04 PM IST
সারারাত ভয়ংকর জেরা দেবরাজকে: ৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রহস্যের জাল, উধাও ব্যাংকের কোটি কোটি? চোখ কপালে তদন্তকারীদেরও
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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