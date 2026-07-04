/সারারাত ভয়ংকর জেরা দেবরাজকে: ৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রহস্যের জাল, উধাও ব্যাংকের কোটি কোটি? চোখ কপালে তদন্তকারীদেরও

সৌমেন ভট্টাচার্য: ভোটের আগে বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেন এবং অল্প দামে অন্যের জমি ছিনিয়ে নেওয়া, বেনামী জমিতে কালো টাকা বিনিয়োগের অভিযোগে তৃণমূল নেতা, নিউটাউনের কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর গ্রেফতারিতে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। তদন্তকারী সংস্থার আতসকাচের তলায় অভিষেক ঘনিষ্ট এই তৃণমূল নেতাকে হেফাজতে নিয়ে রাতদিন জেরা চলছে। শুক্রবার রাতে ‘সিট’ (SIT)-এর আধিকারিকরা দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তৃণমূল নেতা তথা বিধাননগর পুরনিগমের কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীকে। মূলত তাঁর বয়ানের অসঙ্গতি এবং আয়ের উৎসের সন্ধান পেতেই এই ম্যারাথন জেরা করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।
তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি দেবরাজ চক্রবর্তীর বাড়ি এবং ফ্ল্যাটে একযোগে তল্লাশি অভিযান হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে সেই তল্লাশি। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র হাতে পান আধিকারিকরা। এর মধ্যেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিস।
প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, এই অ্যাকাউন্টগুলোতে বিপুল পরিমাণ টাকা গচ্ছিত রয়েছে। তবে অ্যাকাউন্টগুলো খতিয়ে দেখে তাজ্জব বনে যান তদন্তকারীরা। দেখা যায়, বর্তমানে এই পাঁচটি অ্যাকাউন্টে তেমন কোনও বড় অঙ্কের টাকা বা ‘বিপুল ব্যালেন্স’ নেই। অ্যাকাউন্টগুলো কার্যত খালি বললেই চলে।
ভোটের আগে লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা
বর্তমান কোনও টাকা না থাকলেও অ্যাকাউন্টগুলোর বিগত কয়েক মাসের ‘ট্রানজাকশন হিস্ট্রি’ বা লেনদেনের খতিয়ান পরীক্ষা করতেই আসল সত্য সামনে আসে। সিটের আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগেইএই অ্যাকাউন্টগুলো থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার বিশাল আর্থিক লেনদেন করা হয়েছিল। ভোটের ঠিক আগেই কেন এত বিপুল পরিমাণ টাকা অ্যাকাউন্টে এল এবং তা কোথায় পাঠানো হল, তা নিয়েই দানা বেঁধেছে রহস্য।
তদন্তকারীদের অনুমান, ভোটের বাজারে প্রভাব খাটাতে বা অন্য কোনও বেআইনি উদ্দেশ্যে এই টাকা ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে।
কালো টাকায় জমি কেনার হদিস
শুধু ব্যাংক অ্যাকাউন্টের রহস্যজনক লেনদেনই নয়, সিটের হাতে আসা নথিপত্র অনুযায়ী, দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা দিয়ে বেনামে জমি কেনারও সুনির্দিষ্ট তথ্য মিলেছে।
অভিযোগ, হিসাব বহির্ভূত লভ্যাংশ বা কালো টাকা সাদা করতেই এই সমস্ত জমি কেনা হয়েছিল। গতকাল রাতের জিজ্ঞাসাবাদে মূলত এই দুটি বিষয়কেই পাখির চোখ করেছিলেন তদন্তকারীরা:
১. মে মাসের ওই ৫০ লক্ষ টাকার উৎস এবং গন্তব্য কী ছিল?
২. জমি কেনার জন্য এত বিপুল পরিমাণ কালো টাকা কোথা থেকে এল?
সিটের পরবর্তী পদক্ষেপ
গতকাল রাতের প্রায় তিন ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদের পর দেবরাজের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। তবে সিট সূত্রে খবর, কাউন্সিলরের দেওয়া জবাবে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নন আধিকারিকরা। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নথি ও জমির দলিলের সাথে তাঁর বয়ান মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে আগামী দিনে তাঁকে আবারও তলব করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।
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