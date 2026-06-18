TMC MLAs meeting with CM: ‘এভাবে কথা হয় না, মুখোমুখি বসো!’ কুণালকে সাফ জানান শুভেন্দু , তারপরেই বৈঠকে 'মমতাপন্থী' ৫ TMC বিধায়ক

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাজ্য রাজনীতির অন্দরে এক তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠক শুরু হল। রাজ্যপালের ভাষণের পর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘরে তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন তৃণমূলের মমতাপন্থী পাঁচ প্রভাবশালী নেতা ও বিধায়ক। এই বৈঠকে রয়েছেন কুণাল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, অশোক দেব এবং রহিম বক্সি। মূলত দলের স্বার্থে এবং কর্মীদের পাশে দাঁড়াতেই মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা।
বৈঠকের প্রেক্ষাপট
ক'দিন আগেই বেলেঘাটার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার গ্রেফতার হন। এরপরই কুণাল ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীকে একটি বার্তা পাঠিয়ে স্পষ্ট জানান যে, রাজ্যে তৃণমূলের সাধারণ নেতা ও কর্মীদের ওপর পুলিসি হয়রানি অবিলম্বে থামানো দরকার। সত্যিকারের কোনো অপরাধ থাকলে সেখানে বলার কিছু নেই, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুলিস প্রশাসনকে ব্যবহার করে হেনস্থা করা হচ্ছে।
এই বার্তার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা জানান, এভাবে বাদানুবাদ না করে মুখোমুখি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ১৮ জুন বিধানসভার অধিবেশন শুরুর দিন রাজ্যপালের ভাষণের পর এই বিষয়ে কথা হতে পারে বলে তিনি জানান। কুণাল ঘোষও সেই প্রস্তাবে সম্মতি দেন।
এরই মধ্যে গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হলে পরিস্থিতি কিছুটা জটিল হয়। কুণাল ঘোষ নিজেই উদ্যোগী হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে খবর পাঠান এবং সৌজন্যমূলকভাবে পুরনো পিএসও (PSO) টিমকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। মুখ্যমন্ত্রীও তাতে ইতিবাচক সাড়া দেন এবং বৃহস্পতিবার বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়।
বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয়
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে চলা এই বৈঠকে মূলত ৪টি জরুরি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে— নেত্রীর পুরনো নিরাপত্তা টিমকে ফিরিয়ে আনা (যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এমন কোনও অনুরোধ করতে বলেননি)। জেলায় জেলায় তৃণমূলের সাধারণ নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা এবং বিভিন্ন মামলায় পুলিসি হয়রানি বন্ধ করা। বিকল্প পুনর্বাসন ছাড়া বুলডোজার দিয়ে হকার উচ্ছেদ অবিলম্বে থামানো এবং তাঁদের কিছুটা সময় দেওয়া। এর পাশাপাশি কিছু জরুরি পরিষদীয় বিষয় নিয়েও আলোচনা চলছে।
বৈঠকে উপস্থিত নেতারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে আছেন। তবে নির্দিষ্ট কিছু জনমুখী ইস্যুতে দল ও মানুষের স্বার্থেই তাঁরা আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠকে বসেছেন।
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