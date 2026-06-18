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TMC MLAs meeting with CM: ‘এভাবে কথা হয় না, মুখোমুখি বসো!’ কুণালকে সাফ জানান শুভেন্দু , তারপরেই বৈঠকে 'মমতাপন্থী' ৫ TMC বিধায়ক

TMC Crisis: প্রাক্তন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার গ্রেফতারের কিছুটা পরে কুণাল মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা পাঠিয়ে বলেন এই হয়রানি থামানো দরকার। মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা যোগাযোগ বার্তায় বলেন, এভাবে কথা হয় না। অধিবেশনের দিন রাজ্যপালের ভাষণের পর মুখোমুখি কথা হতে পারে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 18, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:48 PM IST
TMC MLAs meeting with CM: ‘এভাবে কথা হয় না, মুখোমুখি বসো!’ কুণালকে সাফ জানান শুভেন্দু , তারপরেই বৈঠকে 'মমতাপন্থী' ৫ TMC বিধায়ক
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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