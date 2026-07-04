/জনতার দরবারে মারণ রোগে আক্রান্ত ৫ বছরের সৌম্যজিৎ! সরাসরি হাসপাতালে টাকা পাঠালেন শুভেন্দু অধিকারী

অয়ন ঘোষাল: শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর দরবার বাবার কোলেতে হাজির পাঁচ বছরের ছোট্ট সৌম্যজিত্ পাল। ছোট্ট শিশুটি লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত। রোগটি তার জন্মগত। শিশুটির বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে। তার জীবন বাঁচাতে শনিবার বিধাননগরে মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে এসে হাজির হয়েছেন বাবা সঞ্জীব পাল। সঙ্গে এসেছেন 'মিশন সৌম্যজিৎ'-এর প্রতিনিধিরা। দিল্লির একটি প্রথম সারির হাসপাতালে সৌম্যজিতের লিভার প্রতিস্থাপন করা হবে। চিকিৎসকেরা ইতিমধ্যেই অস্ত্রোপচারের দিন নির্ধারণ করেছেন। এই চিকিৎসার জন্য মোট ৩০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্ত এই পরিবারটি এখনও বাকি ১৫ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে পারেনি। তাই শেষমেশ তারা মুখ্যমন্ত্রীর শরণাপন্ন হয়েছে।
সৌম্যজিতের চিকিৎসার খরচ এই সাধারণ পরিবারের সাধ্যের অতীত। শিশুটির জীবন রক্ষা করতে ইতিমধ্যে 'মিশন সৌম্যজিৎ' নামে একটি উদ্যোগ শুরু করা হয়েছে। এই উদ্যোগ এবং ক্রাউড ফান্ডিংয়ের সহায়তায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা তোলা গিয়েছে। এটি মোট খরচের মাত্র ৫০ শতাংশ। দিল্লির বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে সৌম্যজিৎকে ভর্তি করতে হলে অবিলম্বে আরও ১৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাকি এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোনোভাবেই জোগাড় করা যাচ্ছিল না।
এই চরম সংকটে নিজের একরত্তি সন্তানের জীবন বাঁচানোর শেষ আশা নিয়ে ছুটে এসেছেন সঞ্জীব পাল। তাঁর আশা, মুখ্যমন্ত্রী যদি এই পরিস্থিতিতে তাদের পাশে দাঁড়ান, তবেই তাঁর সন্তান আবার নতুন জীবন ফিরে পাবে। 'মিশন সৌম্যজিৎ'-এর প্রতিনিধিরাও করজোড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাকি অর্থের সংস্থানের বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী ১০ লাখ টাকা দিলেন ছোট্ট সৌম্যজিত্কে। জানিয়েছেন, এই টাকা সরাসরি দিল্লির হাসপাতালে ডাইরেক্ট টাকা ঢুকে যাবে।
এছাড়াও জনতার দরবারে আসেন কৃষ্ণনগরের তপতী সাহা। ক্যানসার আক্রান্ত তিনি, লিভার ক্যানসার। ছেলে সূর্য সাহা। বয়স ২৯। ডবল এম এ পাস। ছেলে phd করতে চায়। পাশাপাশি একটা চাকরি দরকার। আর কোনোভাবেই সংসার চলছে না। আজ সেই আর্জি নিয়ে তিনি আসেন জনতার দরবারে।
আজকে জনতার দরবারে হাজির হন বরুণ বিশ্বাসের দিদি এবং দাদা। মুখ্যমন্ত্রী আগে থেকেই ঘটনার কথা জানেন। তাঁর কাছে এই মামলার ফাইল আগেই পৌঁছেছে। উনি নতুন করে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। নতুন একটি তদন্ত দল অর্থাৎ SIT তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। ১৪ বছরে অনেক তথ্য প্রমাণ নষ্ট হয়ে গেছে। তবু পরিবারের সহযোগিতা থাকলে পূর্নাঙ্গ তদন্ত করা সম্ভব। পরিবারকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বরুণ বিশ্বাস তদন্তে সিট গঠনের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর।
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