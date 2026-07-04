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জনতার দরবারে মারণ রোগে আক্রান্ত ৫ বছরের সৌম্যজিৎ! সরাসরি হাসপাতালে টাকা পাঠালেন শুভেন্দু অধিকারী

Suvendu Adhikari: সৌম্যজিৎ পাল। বয়স ৫। সিরোসিস অফ লিভারে আক্রান্ত। বাড়ি বসিরহাট। দিল্লির একটি হাসপাতালে ডোনার রেডি। প্রয়োজন ৩০ লাখ। ক্রাউড ফান্ডিং করে বসিরহাট গণপতি উৎসব কমিটি ট্রাস্ট ইতিমধ্যে তুলেছে ১৫ লাখ। দরকার আরও ১৫। বাবা তার একরত্তি সন্তানকে কোলে নিয়ে ছুটে এসেছেন জনতার দরবারে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 04, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:19 PM IST
জনতার দরবারে মারণ রোগে আক্রান্ত ৫ বছরের সৌম্যজিৎ! সরাসরি হাসপাতালে টাকা পাঠালেন শুভেন্দু অধিকারী
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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