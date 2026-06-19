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সূর্যাস্তের পরে বদলে যাবে কলকাতা? গঙ্গাবক্ষে ৫০০ নৌকা, ৩৫ হাজার দর্শকে এ-শহর ছাপিয়ে যাবে সব শহরকে?

International Yoga Day in Kolkata: ৫০০টি নৌকা থাকবে গঙ্গাবক্ষে। হাজার হাজার মানুষ সেই দৃশ্য়ের সাক্ষী থাকবেন। যে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে, তাতে শামিল হবেন ৩৫ হাজার মানুষ।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 19, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:55 AM IST
সূর্যাস্তের পরে বদলে যাবে কলকাতা? গঙ্গাবক্ষে ৫০০ নৌকা, ৩৫ হাজার দর্শকে এ-শহর ছাপিয়ে যাবে সব শহরকে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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সূর্যাস্তের পরে বদলে যাবে কলকাতা? গঙ্গায় ৫০০ নৌকা, ৩৫ হাজার দর্শকে এ-শহর ছাপিয়ে
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