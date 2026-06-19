/সূর্যাস্তের পরে বদলে যাবে কলকাতা? গঙ্গাবক্ষে ৫০০ নৌকা, ৩৫ হাজার দর্শকে এ-শহর ছাপিয়ে যাবে সব শহরকে?

নান্টু হাজরা: যোগদিবসে আসন্ন। আর এই আবহে এক অসাধারণ দৃশ্য়ের অবতারণা হতে চলেছে এ শহরে। সেদিন এমন বর্ণিল হয়ে উঠবে কলকাতা যে, এর কোনও তুলনাই হবে না বলে দাবি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর! কী হবে সেদিন?
৫০০টি নৌকা, ৩৫ হাজার দর্শক
জানা গিয়েছে ৫০০টি নৌকা সেদিন থাকবে গঙ্গাবক্ষে। আর হাজার হাজার মানুষ সেই দৃশ্য়ের সাক্ষী থাকবেন। যে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে, তাতে শামিল হবেন ৩৫ হাজার মানুষ। তবে, এছাড়াও যিনি যেখানে পারবেন এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে পারবেন বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
দৌড় থেকে ধ্যান
এদিকে, আসন্ন ১২ তম যোগদিবস উপলক্ষে আজ, শুক্রবার শহর জুড়ে ১১ টি জায়গায় দৌড় থেকে ধ্যান-- কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই কর্মসূচিতে শামিল ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছিলেন আরও দুই মন্ত্রী।
ক্যাপ্টেন ভেড়ি
ইএম বাইপাসের ক্যাপ্টেন ভেড়ির সামনে থেকে শুরু হয় রান। কলকাতা পুলিসের তরফ থেকে এই রানের আয়োজন করা হয়। ক্যাপ্টেন ভেড়ি থেকে শুরু হয়ে মিলন মেলায় গিয়ে শেষ হয় তা। সেখানে যোগা করা হয়। দৌড় থেকে ধ্যানের এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০০ জন অংশগ্রহণ নেন।
মুখ্যমন্ত্রী
আজ, দৌড় ও ধ্যান কর্মসূচিতে মহাকরণের সামনে আয়োজিত আসর থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীকাল সূর্য ডোবার পরে ৫০০ নৌকায় যোগার বিশেষ প্রচার হবে। সূর্যাস্তের পরে হবে এই কর্মসূচি। এবার কলকাতা সমস্ত যোগ দিবসের রেকর্ড ভাঙবে। ৩৫ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে, যে যেখানে সুযোগ পাবেন, সেখানেই এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পরাবেন।
দিলীপ ঘোষ
১২ তম যোগ দিবস উপলক্ষে আজ ইকো পার্কে যোগা করলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। প্রতিদিনের মতোই আজও তিনি ইকো পার্কে যান, সেখানে ইকো পার্কে আসা সমস্ত মানুষজনকে নিয়ে তিনি যোগা করেন। সেখানে দিলীপ ঘোষ জানান, যোগ দিবস ২১ জুন। তার আগে সব জায়গায় প্র্যাকটিস চলছে। যোগাকে আরো জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে। ২১ তারিখ এখানেও যোগা চলবে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী হিসেবে সমস্ত পঞ্চায়েতে ২০ জুন যোগের আয়োজন করতে বলেছি। ২০ তারিখে নিজের এলাকা খড়্গপুরে বিশাল আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
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