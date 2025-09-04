English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Assembly: সাসপেন্ড ৬ বিজেপি বিধায়ক! নাড্ডার ফোন শুভেন্দুকে...

West Bengal Assembly: 'আজকে ওকে বুঝিয়ে বিজেপির ৬৫ জনই বিরোধী দলনেতা।  বিরোধী দলনেতাকে বাইরে রেখে ভেবেছিল, ফাঁকা মাঠে গোল দেবে। বিজেপি ৬৪ জন বিধায়ক বুঝিয়ে দিয়েছে, আমরা সবাই বিরোধী দলনেতা'। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 4, 2025, 06:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশেষ অধিবেশন তুলকালাম কাণ্ড। ভিন রাজ্যে বাঙালি 'হেনস্থা' ইস্যুতে উত্তপ্ত বিধানসভা। স্লোগান-পাল্টা স্লোগান। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওয়েলে নামতে হল খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে। বললেন, 'বিধানসভার কালো দিন'। 

আজ, বৃহস্পতিবার বিধানসভা বাঙালিদের হেনস্থা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিতে উঠতেই স্লোগান দিতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। মমতা বলেন, 'আমি আমার বিধায়কদের শান্ত থাকতে বলছি। বিধানসভা শান্ত রাখা সকলের দায়িত্ব। এঁরা (বিজেপি) আসলে গদি চোর, ভোট চোর। বিজেপি দেশের লজ্জা। এঁরা বাংলা বিরোধী। মানুষ বিধানসভায় এঁদের দেখতে চায় না'। এরপর লাগাতার বিক্ষোভের মুখে মেজাজ হারান তিনি।  এমনকী, 'চিত্‍কার' করতে বলেন তৃণমূল বিধায়কদেরও! 

স্লোগান-পাল্টা স্লোগানে তখন রীতিমতো সরগরম বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার গলা কাটলেও আমি বাংলায় কথা বলব। এত বড় ক্ষমতা বাংলায় আমার কন্ঠরোধ করবেন? আমি আপনাদের বলার সুযোগ দিয়েছিলাম। কে আপনাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে? যে চারবার দল বদল করে এসেছে? নিজেকে বাঁচানোর জন্য।  আপনারা বাংলা বিরোধী। বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দেন না'।

তিনিও যে বিধানসভার সদস্য়, সেকথা বিরোধীদের মনে করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'সহ্যের সীমা আছে। আমিও সদস্য। আমি কি পদে আছি ভুলে যান। মুখ লুকিয়ে চোর স্লোগান দিচ্ছে। যে হাততালি, স্লোগান দিচ্ছে সে ও তৃণমূল করত। আগামীদিনে উনি মুসলিম লিগ করবেন। আমি জানি কে কোন বিধানসভায় তৃণমূল করত। টাকা।বাঁচাতে, ইডি, সিবিআই থেকে বাঁচতে, বিজেপিতে  গিয়েছেন। আজ রাশিয়া, চীন, আমেরিকা, ইসরায়েলেক সবার পায়ে পড়ছে। দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে। এরা কি দেশ চালাবে? এরা ঘৃণা, বৈষম্য ,বিভেদের রাজনীতি করে'।

এদিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আগেই সাসপেন্ড করেছিলেন স্পিকার। ফলে এদিন অধিবেশনে ছিলেন না তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'জেপি না়ড্ডা খোঁজ নিলেন।  তিনি খুবই উদ্বিগ্ন।  মিডিয়াতে সোশ্যাল মিডিয়াতে একাধিক বিধায়ককে হাসপাতালে যেতে দেখেছেন। তিনি, শংকর ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, মিহির গোস্বামী, যাঁরা সাসপেন্ড হয়েছেন, অন্যরাও, প্রত্যেকের খোঁজ নিলেন। বিষয়গুলি সব দেখে নিতে এবং পরে রিপোর্ট দিতে। আমি প্রাথমিকভাবে হাউসের বাইরের ভিডিয়োগুলি পাঠিয়েছি। প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়েছি'। 

শুভেন্দুর কথায়, 'আজকে ওকে বুঝিয়ে বিজেপির ৬৫ জনই বিরোধী দলনেতা।  বিরোধী দলনেতাকে বাইরে রেখে ভেবেছিল, ফাঁকা মাঠে গোল দেবে। বিজেপি ৬৪ জন বিধায়ক বুঝিয়ে দিয়েছে, আমরা সবাই বিরোধী দলনেতা। বিজেপি মানে আমরা, বিজেপি প্রাইভেট লিমিটেড দল নয়, ব্য়ক্তিনির্ভর দল নয়। বিজেপির সংসদীয় দলকে কুর্নিশ'। জানান, শঙ্কর ঘোষকে ভর্তি করা হয়েছে। বঙ্কিম ঘোষে যেহেতু এক বছর আগে হার্টে অপারেশন হয়েছিল। বুকে ব্যাথা হচ্ছে। হাসপাতালে পাঠিয়েছি। মিহির গোস্বামীর লেগেছে। বিশ্রাম নিচ্ছেন।  পরে এক্স-রে করে নেবেন। পায়ে ফরেন বডি রয়েছে'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

