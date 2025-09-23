English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Airport: অ্যারাইভাল থেকে ডিপার্চার, একের পর এক ফ্লাইট বাতিল! বৃষ্টি বিপর্যস্ত কলকাতা বিমানবন্দর...

Kolkata Cloudburst: গত প্রায় চার দশকে সেপ্টেম্বর মাসে আলিপুরে একদিনে এত বৃষ্টি হয়নি। গত ২৪ ঘণ্টার বৃষ্টি ২৫১.৪ মিলিমিটার। এরমধ্যে বালিগঞ্জে সর্বোচ্চ ৩০০ মিলিমিটার।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 23, 2025, 04:19 PM IST
সৌমেন ভট্টাচার্য: ভয়ংকর প্রবল বৃষ্টির জেরে স্তব্ধ কলকাতা বিমানবন্দরও। ব্যাহত বিমান পরিষেবা। কলকাতায় ৩০টি উড়ানের আসা ও কলকাতা থেকে ৩২টি উড়ানের ডিপার্চার বাতিল করা হয়েছে। ১১টি ফ্লাইট আসে দেরিতে। ৩১টি ফ্লাইট ছাড়ে দেরিতে। রাতভর বৃষ্টি ও তার জেরে গোটা শহর জলমগ্ন, জলমগ্ন কলকাতা বিমানবন্দরও। যারফলেই কলকাতা বিমানবন্দরে একাধিক বিমান বাতিল ও বেশ কিছু বিমান দেরিতে ওঠানামা করছে।

পরিসংখ্যান বলছে, গত প্রায় চার দশকে সেপ্টেম্বর মাসে আলিপুরে একদিনে এত বৃষ্টি হয়নি। এত বৃষ্টি সেপ্টেম্বরের কলকাতা দেখেছিল, ৭৮ এবং ৮৬ সালে। ১৯৭৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ৩৭০ মিমি বৃষ্টি হয়েছিল আলিপুরে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ বৃষ্টি হয়েছিল ২৬০ মিমি। আর এবার গত ২৪ ঘণ্টার বৃষ্টি ২৫১.৪ মিলিমিটার। এরমধ্যে বালিগঞ্জে সর্বোচ্চ ৩০০ মিলিমিটার।

রাত ১২টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে- বালিগঞ্জে ৩০০ মিলিমিটার, মুকুন্দপুরে ২৮০ মিলিমিটার, গড়িয়াহাটে ২৬২ মিলিমিটার, যাদবপুরে ২৫৮ মিলিমিটার, কসবায় ২৪৬ মিলিমিটার, আলিপুরে ২৪৭ মিলিমিটার, ভবানীপুরে ২৪৩ মিলিমিটার, সন্তোষপুরে ২২৭ মিলিমিটার, বেহালায় ২১৫ মিলিমিটার, মানিকতলায় ২১৩ মিলিমিটার, কাঁকুড়গাছিতে ২৫৬ মিলিমিটার, সল্টলেকে ২৭৮ মিলিমিটার, নিউটাউনে ২৩৪ মিলিমিটার।

শহরের জল নামাতে ৩৩৯টি অতিরিক্ত পাম্প সচল করেছে কলকাতা পুরসভা। সকাল থেকে লকগেট খোলা থাকায় পাম্প চালানো যায়নি। কারণ তাতে, তাতে গঙ্গার জল শহরে ঢোকার সম্ভাবনা ছিল। ১২টার পর থেকে হাই টাইড থাকায় লকগেট বন্ধ করে ৩৩৯টি পাম্প সচল করা হয়। এছাড়া ২৫টি পোর্টেবল পাম্পও কাজে লাগানো হচ্ছে। কন্ট্রোল রুম থেকে চলছে ২৪ ঘণ্টার নজরদারি। শহরের জল নামানোর জন্য অত্যাধুনিক মেশিনও ব্যবহার করা হচ্ছে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

