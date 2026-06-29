/মুখ্যমন্ত্রীর পা ছুঁয়েও এড়ানো গেল না শ্রীঘর! ৭০ লক্ষ টাকার তোলাবাজি মামলা গ্রেফতার ফিরহাদ-ঘনিষ্ঠ শামস ইকবাল

পিয়ালি মিত্র: রেহাই পেলেন না ফিরহাদ-ঘনিষ্ঠ শামস ইকবাল! মুখ্যমন্ত্রীর পা ছুঁয়েও হলো না শেষ রক্ষা, ৭০ লক্ষ টাকার তোলাবাজি মামলায় গ্রেফতার প্রাক্তন কাউন্সিলর। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে রেড রোডের সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলেন। কিন্তু সেই 'সৌজন্য'ও শেষ রক্ষা করতে পারল না। ৭০ লক্ষ টাকা তোলাবাজির অভিযোগে অবশেষে পুলিসের জালে ধরা পড়লেন গার্ডেনরিচ এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর শামস ইকবাল।গার্ডেনরিচ থানার পুলিস তাকে গ্রেফতার করেছে।
ঘটনার ও অভিযোগ
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে শামস ইকবাল এবং তার দলবল জোরপূর্বক ৭০ লক্ষ টাকা তোলা নেয় বলে অভিযোগ। সম্প্রতি সেই ব্যবসায়ীকে আবারও টাকার জন্য হুমকি দেওয়া শুরু করে শামসের অনুগামীরা। ক্রমাগত হুমকি ও চাপ সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ওই ব্যবসায়ী পুলিসের দ্বারস্থ হন। তাঁর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে গার্ডেনরিচ থানার পুলিস প্রাক্তন কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করে।
কে এই শামস ইকবাল?
কলকাতার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে শামস ইকবাল অত্যন্ত পরিচিত নাম। তাঁর রাজনৈতিক উত্থান এবং জীবনযাত্রা নিয়ে এর আগেও বহু চর্চা হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে তৃণমূলের ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন তিনি। পুলিস সূত্রে খবর, গার্ডেনরিচে পুলিস কর্মী তাপস চৌধুরী খুনকাণ্ডে অভিযুক্ত হন মুন্না ইকবাল। গুলি কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ ইকবালকে। মুন্না ইকবালও তৃণমূলের কাউন্সিলর ছিলেন। একইসঙ্গে ছিলেন ১৫ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান। গুলি কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়ার পর কাউন্সিলর হন শামস ইকবাল। কোটি টাকার গাড়ি চড়ার শখ রয়েছে শামসের। ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি কলকাতা পুরসভার একটি রিভিউ মিটিংয়ে কোটি টাকা মূল্যের বিলাসবহুল লাল 'অ্যাস্টন মার্টিন' গাড়ি নিয়ে এসে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। গত বছরও একইভাবে কোটি টাকার গাড়ি নিয়ে কর্পোরেশনে এসে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসেন তিনি। শামস ইকবাল ফিরহাদ হাকিমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।
পা ছুঁয়েও হলো না শেষ রক্ষা
সম্প্রতি রেড রোডে আয়োজিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখা গিয়েছিল শামসকে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা ছিল, দলনেত্রীর কাছাকাছি থেকে হয়তো আইনি চাপ এড়াতে পারবেন তিনি। কিন্তু তোলাবাজির মতো গুরুতর অভিযোগে পুলিসি পদক্ষেপ প্রমাণ করে দিল যে, অপরাধের ক্ষেত্রে কোনও আপস করা হচ্ছে না। আপাতত পুলিস শামস ইকবালকে হেফাজতে নিয়ে এই তোলাবাজি চক্রে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পুরসভার বোর্ড ভেঙে যাওয়ায় তিনি বর্তমানে প্রাক্তন কাউন্সিলর হলেও, তাঁর এই গ্রেফতারি শহরে বেশ অস্বস্তি বাড়াল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
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