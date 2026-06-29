Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /মুখ্যমন্ত্রীর পা ছুঁয়েও এড়ানো গেল না শ্রীঘর! ৭০ লক্ষ টাকার তোলাবাজি মামলা গ্রেফতার ফিরহাদ-ঘনিষ্ঠ শামস ইকবাল

মুখ্যমন্ত্রীর পা ছুঁয়েও এড়ানো গেল না শ্রীঘর! ৭০ লক্ষ টাকার তোলাবাজি মামলা গ্রেফতার ফিরহাদ-ঘনিষ্ঠ শামস ইকবাল

Shams Iqbal arrested: কলকাতা পুরসভার ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর শামস ইকবালকে গ্রেপ্তার করল গার্ডেনরিচ থানার পুলিস। ধৃত শামস ফিরহাদ হাকিমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং কুখ্যাত গুলি কাণ্ডে অভিযুক্ত মহম্মদ ইকবালের ছেলে। এর গার্ডেনরিচ বাড়ি ভাঙা কাণ্ডেও নাম জড়িয়েছিল শামসের। তারই ওয়ার্ডে জলা জমি বুজিয়ে তৈরি হচ্ছিল বাড়ি। নির্মীয়মান বহুতল ভেঙে পরেই মৃত্যু হয় ১২ জনের।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 29, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:27 AM IST
মুখ্যমন্ত্রীর পা ছুঁয়েও এড়ানো গেল না শ্রীঘর! ৭০ লক্ষ টাকার তোলাবাজি মামলা গ্রেফতার ফিরহাদ-ঘনিষ্ঠ শামস ইকবাল
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রাইভেট টিউশনে না পড়লে ফেল! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ উড়িয়ে স্কুলে রমরমা কারবার
Chaos at Jodhpur Boys School35 min ago
2
Saharanpur accident1 hr ago
3
EX TMC Councillor Shams Ekbaal1 hr ago
4
West Bengal Weather Update2 hrs ago
5
West bengal2 hrs ago