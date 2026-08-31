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রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল! ৮ আমলার 'বড়সড়' পদোন্নতি

Deputy secretary: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে আটজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিকে ডেপুটি সেক্রেটারি পদে উন্নীত করা হয়েছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 31, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:30 PM IST
রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল! ৮ আমলার 'বড়সড়' পদোন্নতি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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