West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় এই প্রবীণদের গল্পটা কেউ বলেনি: অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে যাঁরা গণতন্ত্র রক্ষা করলেন, তাঁদের চেনেন?

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় এই প্রবীণদের গল্পটা কেউ বলেনি: অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে যাঁরা গণতন্ত্র রক্ষা করলেন, তাঁদের চেনেন?
West Bengal Assembly Election 2026: ২৯ এপ্রিল কলকাতায় ভোটের দিন। শহর জুড়ে ভোটারদের ঢল। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে যাঁরা শারীরিক কারণে একা পৌঁছাতে পারবেন না ভোটকেন্দ্রে, তাঁদের কথা ভাবল মণিপাল হসপিটালস।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেউ ৮৪ বছরেও ভোট দিলেন। অ্যাম্বুল্যান্স করে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে দিল হাসপাতালই। বয়স ৮৪। হাঁটতে কষ্ট। তবু মনে একটাই জেদ-- এবার ভোট দেবই। বৈরাগী বৃদ্ধাশ্রমের গোপা চৌধুরীর কাছে এবারের নির্বাচনটা শুধু একটা ভোট নয়, এটা ছিল তাঁর নিজের কাছে নিজের প্রমাণ। আর সেই স্বপ্ন পূরণে পাশে এসে দাঁড়াল মণিপাল হসপিটালস, কলকাতা।
২৯ এপ্রিল কলকাতায় ভোটের দিন। শহর জুড়ে ভোটারদের ঢল। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে যাঁরা শারীরিক কারণে একা পৌঁছাতে পারবেন না ভোটকেন্দ্রে, তাঁদের কথা ভাবল মণিপাল হসপিটালস। হাসপাতালের পাঁচটি ইউনিট এদিন বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল। ইএম বাইপাস, মুকুন্দপুর, ঢাকুরিয়া, সল্টলেক এবং ব্রডওয়ে-- প্রতিটি এলাকায় একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত যোগাযোগ কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁদের কাজ ছিল প্রবীণ ভোটারদের বাড়ি থেকে তুলে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এবং ভোট দেওয়ার পর নিরাপদে ফিরিয়ে আনা।
ভোটকেন্দ্রের বাইরে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল MARS অ্যাম্বুলেন্স। সঙ্গে হুইলচেয়ার, স্ট্রেচার। প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও নার্সদের দল সারাদিন উপস্থিত ছিলেন, যাতে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সাহায্য পাওয়া যায়। যাঁরা শয্যাশায়ী, তাঁদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা আরও সতর্ক। চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে ফেরার পর আবার পৌঁছে দেওয়া বাড়িতে।
'এত যত্ন আশা করিনি'
গোপা চৌধুরী বললেন, '৮৪ বছর বয়সে ভোট দিতে যাওয়া সহজ নয়, কিন্তু আমি যেকোনো পরিস্থিতিতেই আমার অধিকার প্রয়োগ করতে চেয়েছিলাম। মণিপাল হসপিটালসের সহায়তায় পুরো প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ ও স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠেছিল। বাড়ি থেকে যাতায়াতের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ভোট দিয়ে ফেরা-- সবকিছু অত্যন্ত যত্ন ও সহানুভূতির সঙ্গে হয়েছে।'
হাসপাতালের দায়িত্ব শুধু চিকিৎসায় নয়
মণিপাল হসপিটালসের রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্ট রিজিয়ন) ডা. অয়নাভ দেবগুপ্ত বললেন, 'নির্বাচন আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তি, এবং প্রত্যেক নাগরিকেরই মর্যাদার সঙ্গে এতে অংশ নেওয়ার অধিকার রয়েছে। প্রবীণদের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানো অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে, তাই আমরা তাঁদের পাশে দাঁড়ানোকে আমাদের দায়িত্ব মনে করেছি।' আরও জানালেন, মণিপাল হসপিটালসের দায়বদ্ধতা শুধু চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে মানুষের পাশে থাকাটাও তাঁদের লক্ষ্যের অংশ। বার্তাটা সহজ, কিন্তু গভীর।
