Student Death: হাসিমুখেই বেরিয়েছিল, স্কুলে পরীক্ষার খাতায় মুখ গুঁজেই নিথর ১৪-র পৃথ্বীরাজ! কাঠগড়ায় শহরের নামী স্কুল...

Zee News Bengali
  • খবর
  • কলকাতা
Student Death: পরীক্ষার দিনই মর্মান্তিক মৃত্যু অষ্টম শ্রেণির ছাত্র পৃথ্বীরাজের, স্কুলের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ বাবার। মাত্র ১৪ বছর বয়স। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র পৃথ্বিরাজ হালদার। আজ তার পরীক্ষা ছিল। প্রতিদিনের মতোই সকাল ৮টায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 25, 2026, 02:07 PM IST
তথাগত চক্রবর্তী: পরীক্ষা চলাকালীন বেঞ্চে মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়ল কিশোর। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ছাত্রের নাম পৃথ্বীরাজ হালদার (১৪)।  শহরের নামী স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। এই আকস্মিক মৃত্যুতে যেমন শোকের ছায়া নেমেছে, তেমনই স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে পরিবার।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই আজ সকালেও হাসিমুখে পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছিল পৃথ্বীরাজ। সকাল ৮টায় বাড়ি থেকে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সে। কিন্তু পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে যায় অঘটন। জানা গিয়েছে, পরীক্ষার হলে খাতা নিয়ে বসার পরেই হঠাৎ সে জ্ঞান হারিয়ে খাতার ওপর মুখ গুঁজে পড়ে যায়। সকাল ৮টা ৪৮ মিনিট নাগাদ স্কুল থেকে বাড়িতে ফোন যায়। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, পৃথ্বিরাজ আর নেই।

নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পৃথ্বীরাজ ওই স্কুলেই পড়াশোনা করত। মৃত ছাত্রের বাবা, পেশায় ব্যবসায়ী রাজকুমার হালদার অভিযোগ করেছেন যে, এই চরম বিপদের মুহূর্তে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও প্রকার সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। একজন দীর্ঘদিনের পড়ুয়ার সঙ্গে স্কুলের এমন আচরণে ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্যরা।

পৃথ্বিরাজ ছিল বাড়ির সব থেকে ছোট সদস্য। তার এই অকাল প্রয়াণে গোটা এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। কী কারণে পরীক্ষা চলাকালীন এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। হৃদরোগ নাকি অন্য কোনও শারীরিক অসুস্থতা— মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Student Death during ExamSchool NegligenceTragic Death8th Grade StudentKolkata School Incident
