Public Vehicles: পুজোর মুখে শহরে অটো চালকের 'দাদাগিরি', রাসবিহারীতে আক্রান্ত বাইক আরোহী, মেরে...
Public Vehicles: রাসবিহারী মোড়ে বাইকে ধাক্কা মারে অটোর। প্রতিবাদ করতেই মেরে বাইক আরোহীর মুখ ফাটিয়ে দিল অটোচালক! ক্ষিপ্ত পথচারীরা।
অয়ন ঘোষাল: পুজোর মুখে কলকাতায় ফের অটোচালকের 'দাদাগিরি'। শহরের ব্যস্ততম রাস্তায় আক্রান্ত বাইক আরোহী। মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হল মুখ! ঘটনাটি ঘটেছে রাসবিহারী মোড়ে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আলিপুর থেকে গড়িয়াহাটের দিকে যাচ্ছিলেন ওই বাইক আরোহী। রাসবিহারী মোড়ে বাইককে ধাক্কা মারে একটি অটো। এরপর প্রতিবাদ করতেই বাইক আরোহীর উপর চড়াও হন অটো চালক। মেরে মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শেষে মারমুখী অটোচালকের হাত থেকে ওই বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারাই। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।
এদিকে ততক্ষণে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে পুলিস। অভিযুক্ত অটোচালককে অবশ্য ধরা যায়নি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্য এক অটোচালককে গ্রেফতার করেছে টালিগঞ্জ থানার পুলিস। ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুদ্ধ পথচারীরা। তাঁদের প্রশ্ন, 'পুলিসের উপস্থিতিতে আইন হাতে তুলে নেওয়ার দুঃসাহস হয় কী করে অটোচালকদের'?
কলকাতায় অটোচালকদের দৌরাত্ম্য অবশ্য নতুন নয়। মাস খানেক আগে পার্ক সার্কাসে বাস কন্ডাক্টরকে মারধর করেছিলেন অটো চালকরা। তাঁদের যুক্তি ছিল, অটো চলার রুটে বাস চলবে কেন? ঘটনাটি জানার পর আসরে নামেন খোদ পরিবহণমন্ত্রী।
ঘটনাটি ঠিক কী? পার্ক সার্কাস লোহা পুলের কাছে ধর্মতলা - পার্ক সার্কাস রুটের অটো স্ট্যান্ড। অভিযোগ, সেই স্ট্যান্ডের সামনে বাস আসতেই অটো চালকরা বাস ঘিরে ফেলেন। শুরু হয় গালিগালাজ। বাসের কন্ডাক্টরের গায়ে হাত তোলা হয়। প্রতিবাদে ৩৯ নম্বর রুটের সমস্ত বাস রাস্তা থেকে প্রত্যাহার করে মালিক সংগঠন।
