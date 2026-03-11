English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Newtown Accident: রক্তাক্ত নিউটাউন, বেপরোয়া থার পিষে দিল বাইক আরোহীকে, আহত একাধিক

Newtown Accident: রক্তাক্ত নিউটাউন, বেপরোয়া থার পিষে দিল বাইক আরোহীকে, আহত একাধিক

 Newtown Accident  রাতের শহরে বেপরোয়া গতি। সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় প্রাণ গেল বাইক আরোহীর।

Updated By: Mar 11, 2026, 11:30 PM IST
Newtown Accident: রক্তাক্ত নিউটাউন, বেপরোয়া থার পিষে দিল বাইক আরোহীকে, আহত একাধিক

নান্টু হাজরা: রাতের শহরে বেপরোয়া গতি। ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে গেল নিউটাউনে। প্রাণ গেল এক বাইক আরোহীর। গুরুতর জখম আরও ২।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Barrackpore Biriyani: শুক্রবারের মধ্যেই শখ মিটিয়ে নিন, তারপর বারাকপুরের বিরিয়ানি আর নাও পেতে পারেন

স্থানীয় সূত্রের খবর, নিউটাউনে  বিশ্ববাংলা গেটের দিকে ওয়েস্টিন হোটেলে কাছে সিগন্যালটি তখন খোলা ছিল। ইকো পার্কের দিকে বেশ দ্রুত গতিতে আসছিল একটি থার গাড়ি। হঠাত্‍ ইউ টার্ন করে একটি ওমনি গাড়ি। এরপর বিশ্ববাংলার গেটে দিকে যাওয়ার সময় ওই গাড়ির চলে আসে থারের সামনে। সজোরে ধাক্কা মারে ওমনিকে সজোরে ধাক্কা মারে থার।

এদিকে  ওয়েস্টিন হোটেলে কাছে সিগন্যাল দাঁড়িয়েছিল এক বাইক ও আরও একটি গাড়ি। সেই বাইক ও গাড়িকেও ধাক্কা মারে থার। দুর্ঘটনার পর সোজা গাড়ির চাকার তলায় চলে যান বাইক চালক। গুরুতর আহত হন তিনি। জখম আরও ২ জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউ টাউন ট্রাফিক গার্ড ও ইকো পার্ক থানার পুলিস। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় বাইক আরোহীর।

এর আগে, সল্টলেকে রাস্তায় পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল একটি বাইক।  আগুনে ঝলসে প্রাণ গেল এক  ডেলিভারি বয়ের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল এলাকায়।

পুলিস সূত্রে খবর, ততক্ষণে সন্ধে নেমেছে। সেদিন কেষ্টপুরের দিক থেকে সল্টলেকে দিকে আসছিল একটি গাড়িতে। একে ব্লকে নতুন ব্রিজের কাছে হঠাত্‍ নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। গাড়িটি ধাক্কা মারে সামনেই একটি ল্যাম্পপোস্টে। এরপরই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে গাড়িটিতেও। গাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এদিকে দুর্ঘটনা মাঝে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হাারিয়েছেন এক ডেলিভারি বয়। ল্যাম্পপোস্টের সামনে দিয়েই বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। গাড়ি ধাক্কায় ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে পিষে যান। শেষে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন ওই ডেলিভারি বয়। কিন্তু প্যান্ট আটকে গিয়েছিল রেলিংয়ে।

আরও পড়ুন: Mamata Banerjee gas crisis: 'গ্যাস বাইরে পাঠাবেন না', সংকট মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

Tags:
Newtown Kolkata accidentBike rider killed in Newtown crashNight road accident Kolkata
পরবর্তী
খবর

Barrackpore Biriyani: শুক্রবারের মধ্যেই শখ মিটিয়ে নিন, তারপর বারাকপুরের বিরিয়ানি আর নাও পেতে পারেন
.

পরবর্তী খবর

₹10, ₹20 & ₹50 Notes BIG UPDATE: ১০, ২০ এবং ৫০ টাকার নোট সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল? সংসদ থেকে...