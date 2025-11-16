SIR In Bengal: কাজের চাপেই বিপত্তি? খাস কলকাতায় এবার সুপারভাইজ়ারের অফিসেই BLO...

SIR In Bengal: কাজের চাপেই বিপত্তি? খাস কলকাতায় এবার সুপারভাইজ়ারের অফিসেই BLO...
SIR In Bengal: কলকাতা পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে BLO অনিমেষ নন্দী। আজ রবিবার সকালে সুপারভাইজারের অফিসে কাজ বুঝে নেওয়ার সময়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।
বরুণ সেনগুপ্ত: কাজের অতিরিক্ত চাপেই ঘটল বিপত্তি? এবার খাস কলকাতাতেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন BLO। তাঁকে বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করেছেন সহকর্মীরা। শারীরিক অবস্থা এখন কিছুটা স্থিতিশীল বলেই খবর। ঘটনাটি ঘটেছে বেলেঘাটা।
চলতি মাসে গোড়া থেকেই বাংলায় শুরু হয়ে গিয়েছে SIR। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO। আবার ফিলাপ হওয়ার পর সেই ফর্ম সংগ্রহও করে আনছেন। ভোটের সময়ে যেমন হয়, তেমনই। BLO হিসেবে কাজ করছেন সরকারি কর্মচারীরা। বেশিরভাগই শিক্ষক। কলকাতা পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে BLO অনিমেষ নন্দী।
সূত্রের খবর, আজ রবিবার সকালে সুপারভাইজারের অফিসে ডাকা হয়েছিল BLO। সেখানেই যখন কাজ বুঝে নিচ্ছিলেন, তখনই অসুস্থ হয়ে পড়েন অনিমেষ। তড়িঘড়ি তাঁকে বেলঘাটা অঞ্চলেরই একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন অন্য BLO-রা। তাঁদের অভিযোগ, SIR-র কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। কাজের এত চাপ নিতে পারছেন না তাঁরা। অসুস্থ BLO-কে কাজের জন্য চাপ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর পরিবারের লোকেরাও।
এর আগে, আসানসোলে জেলাশাসকের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন এক মহিলা BLO। তাঁর দাবি, অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য করতে পারছে না। পূর্ব বর্ধমানে কালনার এক প্রশিক্ষণ চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক BLO। পরে মারাও যান তিনি।
