Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /RG Kar Hospital: হোটেলে নিয়ে তরুণীকে লাগাতার ধর্ষণ! গ্রেফতার আরজি করে কর্মরত CISF জওয়ান

RG Kar Hospital: হোটেলে নিয়ে তরুণীকে লাগাতার ধর্ষণ! গ্রেফতার আরজি করে কর্মরত CISF জওয়ান

RG Kar Hospital:  রক্ষকই ভক্ষক!  পুলিসের হাতে গ্রেফতার হতেই অভিযুক্তকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করল CISF কর্তৃপক্ষ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 17, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:52 PM IST
RG Kar Hospital: হোটেলে নিয়ে তরুণীকে লাগাতার ধর্ষণ! গ্রেফতার আরজি করে কর্মরত CISF জওয়ান
Image Credit: আরজি করে রক্ষকই ভক্ষক!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'তোলাবাজির টাকায় কেনা হত সোনা!' ৫ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ, জামিন খারিজ হয়ে ফের পুলিস
Sabyasachi Dutta49 min ago
2
hawker eviction case1 hr ago
3
Alpha trailer1 hr ago
4
France Most Beautiful Fans2 hrs ago
5
Sourav Ganguly letter to Sports Minister2 hrs ago