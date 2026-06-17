/RG Kar Hospital: হোটেলে নিয়ে তরুণীকে লাগাতার ধর্ষণ! গ্রেফতার আরজি করে কর্মরত CISF জওয়ান

পিয়ালী মিত্র: আবার সেই আরজি কর। এবার তরুণীকে ব্ল্য়াকমেইল করে লাগাতার ধর্ষণ! অভিযুক্ত CISF জওয়ান। আরজি করে হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। ওই জওয়ানকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করল CISF।
জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম মহম্মদ পারুল আহমেদ। CISF-র দুর্গাপুর ইউনিটের কনস্টেবল পদমর্যাদার জওয়ান তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই আরজি করে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল পারুল। নির্যাতিতার মা ভর্তি ছিলেন আরজি করে। সেই সূত্রের নির্যাতিতার সঙ্গে আলাপ হয় নির্যাতিতার। তারপর বন্ধুত্ব থেকে প্রেম। এরপরই শুরু হয় আসল খেলা।
অভিযোগ, ওই তরুণীকে হোটেলে নিয়ে রীতিমতো ব্ল্যাকমেইল করে ধর্ষণ করতেন অভিযুক্ত। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে পরিবারের লোককে ঘটনাটি জানান নির্যাতিতা। এরপর নারায়ণপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর ৯ জুন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিস।
এদিকে রাজ্যে পালাবদলের পর খুলেছে ফাইল। আরজি কর কলেজে তরুণী চিকিত্সককে খুন ধর্ষণ মামলা তদন্তে এবার পানিহাটি শ্মশানে CBI-র SIT। ২০২৪-এর ৯ অগাস্ট পানিহাটি শ্মশানঘাটে সৎকার করা হয়েছিল মৃত চিকিৎসকের। তড়িঘড়ি দাহকাজ সেরে ফেলার অভিযোগ করেছিল চিকিৎসকের পরিবার। কারা ছিল পিছনে? কেন তড়িঘড়ি দেহ দাহ? উত্তর খুঁজতেই পানিহাটি শ্মশানে CBI।
অভয়ার মা বলেন,"শ্মশান ঘাটে তখন তিনটি ডেডবডি ছিল। তাদেরকে টপকে আমার মেয়ের বডি দাহ করা হয়। তখন পুরপ্রধান ছিলেন মলয় রায়। তাঁর সই ছাড়া সই করেছিলেন সোমনাথ দে, সঞ্জীব মুখার্জি এবং শ্মশানের ইনচার্জ ভোলানাথ পাত্র।" আরজি করের নির্যাতিতা অভয়ার মায়ের বিস্ফোরক অভিযোগ, "বাড়ির লোকের কাছে কেউ কিছু জানানোরই প্রয়োজন মনে করেনি। এই বিচার পাওয়ার এতদিন লাগার কথা-ই না।" পাশাপাশি, তিনি এও প্রশ্ন তোলেন,স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম সহ আরজি কর কাণ্ডে জড়িত তৃণমূল নেতাদের ও জড়িত থাকা ডাক্তারদের কেন এখনও সিবিআই জেরা করছে না?
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