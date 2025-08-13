Saltlake Accident: শিউরে উঠল সল্টলেক! গাড়ি-বাইক ধাক্কায় জ্বলল আগুন, ল্যাম্পপোস্টে ডেলিভারি বয়ের পোড়া দেহ...

Saltlake Accident: শিউরে উঠল সল্টলেক! গাড়ি-বাইক ধাক্কায় জ্বলল আগুন, ল্যাম্পপোস্টে ডেলিভারি বয়ের পোড়া দেহ...
Saltlake Accident: এখনও পর্যন্ত যা খবর, দুর্ঘটনার সময়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন ওই ডেলিভারি বয়। কিন্তু প্যান্ট আটকে গিয়েছিল রেলিংয়ে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: গাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। পুড়ে খাক বাইকও! আগুনে ঝলসে প্রাণ গেল এক ডেলিভারি বয়ের। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল সল্টলেকে। এলাকায় তীব্র উত্তেজনা।
পুলিস সূত্রে খবর, ততক্ষণে সন্ধে নেমেছে। আজ, বুধবার কেষ্টপুরের দিক থেকে সল্টলেকে দিকে আসছিল একটি গাড়িতে। একে ব্লকে নতুন ব্রিজের কাছে হঠাত্ নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। গাড়িটি ধাক্কা মারে সামনেই একটি ল্যাম্পপোস্টে। এরপরই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে গাড়িটিতেও। গাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
এদিকে দুর্ঘটনা মাঝে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হাারিয়েছেন এক ডেলিভারি বয়। ল্যাম্পপোস্টের সামনে দিয়েই বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। গাড়ি ধাক্কায় ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে পিষে যান। শেষে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এখনও পর্যন্ত যা খবর, দুর্ঘটনার সময়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন ওই ডেলিভারি বয়। কিন্তু প্যান্ট আটকে গিয়েছিল রেলিংয়ে।
