Social Media crime in Laketown: ৫ বছরের সম্পর্ক ভেঙে প্রেমিকার অন্যত্র বিয়ে! প্রাক্তন প্রেমিক শ্বশুরবাড়িতে পাঠাল নগ্ন ঘনিষ্ঠ চুম্বনের ফটো...তুলকালাম...

Social Media crime in Laketown: ৫ বছরের সম্পর্ক ভেঙে প্রেমিকার অন্যত্র বিয়ে! প্রাক্তন প্রেমিক শ্বশুরবাড়িতে পাঠাল নগ্ন ঘনিষ্ঠ চুম্বনের ফটো...তুলকালাম...
নান্টু হাজরা: রাগ, হিংসা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা। প্রেম ভেঙে যাওয়ায় প্রতিহিংসাবশতঃ অনেক ঘটনাই শোনা যায়। সেরকমই এই ঘটনা। প্রেমিকার বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়েছে মানতে পারেনি প্রেমিক। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘনিষ্ট মুহূর্তের অশ্লীল ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার নাম করে হুমকি ও টাকা চাওয়ার অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার উদয় আগরওয়াল পেশায় ব্যবসায়ী, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। গ্রেফতার করে বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস।
পুলিস সূত্রে খবর, লেকটাউন এর বাসিন্দা এক তরুণী বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেন গতবছরের জুলাই মাসে। তাঁর অভিযোগ সোশ্যাল মাধ্যমে আলাপ হয় মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা উদয়ের সঙ্গে। তাদের পাঁচ বছরের রিলেশন। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার দেখা করেন বিভিন্ন জায়গায় এবং সেই সময় ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের বেশ কিছু ছবি মোবাইলে তুলে রাখে। পরবর্তীতে কোন বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়।
মেয়েটির বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়ে গেলে সেই বাড়িতে সেই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি পাঠিয়ে দেয়। এরপরে সেই বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে যায়। পরবর্তীতে মেয়েটিকে ফোন করে হুমকি এবং টাকা ডিমান্ড করে বলে অভিযোগ,না হলে সোশ্যাল মাধ্যমে সেই ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে অভিযোগ। গত বছরের জুলাই মাসে বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে ওই তরুণী, লেকটাউনের বাসিন্দা। অভিযুক্ত ওই যুবককে মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়। আজ তাকে বিধান নগর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বলে পুলিস সূত্রে খবর।
এর আগে, সম্পর্ককে পরিণতি দিতে বিয়ের কথা বলতেই ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় যুবক! যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে ফোটোগ্রাফার প্রেমিককে গ্রেফতার করছিল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিস ৷ অভিযুক্তের মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ও ক্যামেরা বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা৷ সেগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হবে বলে পুলিস সূত্রে খবর ৷
জানা গিয়েছে, যুবতীর বছর খানেক আগে বিবাহবিচ্ছেদ হয় ৷ তার পরেই দক্ষিণ কলকাতা হালতুর বাসিন্দা এক ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় সোশাল মিডিয়ায় ৷ সেখান থেকেই দু’জনের বন্ধুত্ব ৷ এরপর তাঁরা দেখা করেন ৷ ধীরে-ধীরে দু’জনের সম্পর্ক গাঢ় হয় বলে পুলিসকে জানিয়েছেন যুবতী ৷ জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক বিবাহিত৷ স্ত্রীর থেকে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক লুকোতে একটি বাড়িভাড়া নেন অভিযুক্ত যুবক ৷ অভিযোগকারী যুবতী সেই বাড়িতেই থাকতেন ৷
সম্প্রতি যুবতী তাঁর প্রেমিককে বিয়ের কথা বলেন ৷ অভিযোগ, তখনই তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করেন ফোটোগ্রাফার প্রেমিক ৷ তাঁদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি সোশাল মিডায়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকেন ৷ এমনকি যুবতীর কাছ থেকে ২লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন অভিযুক্ত৷ সেইটাকা ফেরত চাইলে অশান্তি চরমে ওঠে ৷ অভিযোগ, যুবতীর প্রাক্তন স্বামীকে তাঁদের সেই অন্তরঙ্গ ছবি পাঠিয়ে দেন অভিযুক্ত প্রেমিক ৷আর তারপরেই নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন যুবতী ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ যুবকের ফোন, ক্যামেরা, ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস৷ সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিতে, বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ এই প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত আদালতের নির্দেশ জানা যায়নি ৷
এই ঘটনা নিয়ে বারুইপুর পুলিস জেলার অতিরিক্ত সুপার (জোনাল) রূপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, 'অভিযোগকারী ওই যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁকে গ্রেফতার করে রবিবার বারুইপুর মহাকুমার আদালতে পাঠানো হয়েছে ৷ পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷'
