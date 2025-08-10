Lawyer Death: বালিগঞ্জের অভিজাত আবাসনে আইনজীবীর রহস্যমৃত্যু, ফ্ল্যাটের জানালা থেকে...
Lawyer Death: কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ছিলেন কৌস্তভচন্দ্র দাস। লিগঞ্জের একটি অভিজাত আবাসনের চারতলায় স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে থাকতেন তিনি। গতকাল, শনিবার ফ্ল্য়াটে জানালা থেকে নীচে পড়েন ওই আইনজীবী।
পিয়ালী দাস: জানলাই মৃত্য়ুফাঁদ! খাস কলকাতায় এবার বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু আইনজীবীর! আত্মহত্যা নাকি খুন? তদন্তে পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে বালিগঞ্জে।
আরও পড়ুন: Jalpaiguri Shocker: পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়ে অন্তরঙ্গ ছবি পাঠাত বউ, অপমানে জীবিত স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করল স্বামী-ছেলে
পুলিস সূত্রের খবর, মৃতের নাম কৌস্তভচন্দ্র দাস। পেশায় তিনি আইনজীবী। কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করতেন। বালিগঞ্জের একটি অভিজাত আবাসনের চারতলায় স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে থাকতেন তিনি। ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে। গতকাল শনিবার ফ্ল্য়াটের জানলা থেকে নিচে পড়ে যান কৌস্তভ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছয় পুলিস। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।
এদিকে দিন কয়েক আগে হাওড়ার বহুতল থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু হয় এক শিশুর। নাম, অভয় পোড়েল। হাওড়ার বালিটিকুরী নস্কর পাড়ায় একটি আবাসনে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত সে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ফ্ল্য়াটের জানলা খোলা ছিল। খেলতে খেলতে হঠাত্-ই সেই জানলা দিয়ে নীচে পড়ে যায় অভয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তাকে মৃত বলে ঘোষণা চিকিত্সকরা। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাড়ির মালিক নিয়ম না মেনে অবৈধভাবে ওপরের অংশে অস্থায়ী ঘর বানিয়ে ভাড়া দিয়েছিলো। জানালায় কোন গ্রিল লাগানো হয়নি।
আরও পড়ুন: Maal Incident: ছাগল চুরি করতে এসে হাতেনাতে পাকড়াও যুবক, চুরির কারণ জেনে মেজাজ হারাল জনতা...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)