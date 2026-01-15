Kedar Files: কাশ্মীর ফাইলস, বেঙ্গল ফাইলসের পর এবার কেদার ফাইলস!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kedar Files:  এই প্রথম কোনও কর্মরত পুলিসকর্তা চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখলেন। আজ, বৃহস্পতিবার বইটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশিত হল কলকাতা পুলিস ক্লাবে।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 15, 2026, 11:57 PM IST
পিয়ালী মিত্র: কাশ্মীর ফাইলস। বেঙ্গল ফাইলস। কম বিতর্ক তৈরি করেনি। এবার আসছে 'কেদার ফাইলস'! তবে সিনেমা নয়, বই। নিজের চাকরি জীবনের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতাকে মলাটবন্দি করেছেন কলকাতা পুলিসে কর্মরত এক অফিসার।

পুলিসকর্তাই হোন কিংবা আমলা, চাকরি থেকে অবসরের পর বই লেখেন অনেকেই। বিশ্বক মুখোপাধ্যায় কিন্তু এখনও চাকরি করছেন কলকাতা পুলিসে। এই প্রথম কোনও কর্মরত পুলিসকর্তা চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখলেন। নাম, 'কেদার ফাইলস'। আজ, বৃহস্পতিবার বইটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশিত হল কলকাতা পুলিস ক্লাবে।

পুলিস মহলে দক্ষ অফিসার হিসেবে পরিচিত বিশ্বক। এখন ল বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পদে কর্মরত তিনি। ২০০৪ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন লালবাজার গুণ্ডা দমন শাখায়।  ২০০১ সালে কলকাতার নিউ আলিপুরে ভরদুপুরে গুলি করে খুন হন বজবজ পৌরসভার তত্‍কালীন চেয়ারম্যান শৈলেন বোসকে। কীভাবে রুদ্ধশ্বাস অভিযান  দুই খুনীকে পাকড়াও করেছিলেন? ২০০৯ সালে আলিপুর থানার লক আপে বিচারাধীন বন্দীর আত্মহত্যার পর থানায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন আবার মিথ্যা খুনের মামলা দয়ের করা হয়েছিল এই পুলিসকর্তার বিরুদ্ধে। কি হল তারপর?  এরকমই সমস্ত নাটকীয় রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত উঠে এসেছে তাঁর লেখা বই কেদার ফাইলসের পাতায়। 

বইয়ে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে কলকাতা  পুলিসের বিভিন্ন অফিসারদের ভূমিকা ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ্বক। তাঁর লেখা বই নিয়ে সিনেমাও তৈরি হয়েছে। এদিন বইয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহরের একাধিক থানার ওসি, প্রাক্তন ডিসিপি বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট জনেরা । বিভিন্ন চাপে পুলিশকে কী ভাবে স‍্যান্ডুউইচের মতো কাজ করতে হয় বিশ্বক মুখোপাধ্যায়ের কথা তা যেমন উঠে এসেছে । তেমন আরজিকর ঘটনায় তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মন্ডল কোনো দোষ না করাও সত্বেও তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল সেই মন্তব্য উঠে আসে লেখ তথা পুলিশ কর্তা বিশ্বক মুখোপাধ্যায়ের মুখে। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

