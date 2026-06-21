'ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন', কলকাতায় গোপাল পাঁঠার নামে রাস্তা

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতায় এবার গোপাল পাঁঠার নামে রাস্তা। পার্ক সার্কাস এলাকার সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ে বদলে হচ্ছে 'গোপাল মুখোপাধ্যায় রোড'। পুরসভার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয় নয়, 'গোপাল মুখোপাধ্যায় রোড'। সোশ্যাল মিডিয়ায় কলকাতা পুরসভার বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এটি শুধুমাত্র একটি নাম পরিবর্তন নয়, ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে এমন এক ব্যক্তির নাম বহন করা হয়েছে, যাঁর ভূমিকা বিভাজন ও রক্তক্ষয়ের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। আজ সেই অধ্যায়ের সংশোধন করে সাহস, আত্মত্যাগ ও রক্ষকের প্রতীক শ্রী গোপাল মুখার্জী'কে যথাযোগ্য সম্মান জানানো হল। এখন সময় পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত নায়কদের স্মরণ করার, তাঁদের অবদানকে মর্যাদা দেওয়ার এবং ইতিহাসের ভুলগুলো সংশোধন করার'।
কে এই গোপাল পাঁঠা? বৌবাজারের মঙ্গলা লেনের বাসিন্দা ছিলেন গোপাল মুখোপাধ্যায়। পাঁঠার মাংসের ব্যবসা করতেন। তাই গোপাল পাঁঠা নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। ১৯৪৬–এর ১৬ অগস্ট ‘ডায়রেক্ট অ্যাকশন ডে’ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল মুসলিম লিগ। সেদিন এক ভয়াবহ হত্যালীলা চলেছিল এই শহরের। ইতিহাসের পাতায় যাকে 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' বলা হয়। হিংসার রুখতে নিজের বাহিনী নিয়ে পথে নেমেছিলেন গোপাল। তাঁর নামেই এবার নামকরণ করা হল সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ে।
এদিকে রাস্তায় নাম বদল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য় করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়েছে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি লিখেছেন, 'আপনার পোস্ট থেকে দেখলাম কলকাতার একটি রাস্তার নাম পরিবর্তন হয়েছে, যাকে আপনি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলেছেন। সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ এখন পুরসভা গোপাল মুখার্জি রোড হল। গোপালবাবুর নাম নিয়ে একটি কথাও বলছি না। কিন্তু নাম বাদের ইস্যুতে তথ্যপরীক্ষা দরকার'।
কুণালের বক্তব্য, আপনি লিখেছেন সুরাবর্দি প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারে অনেকের ক্ষতি করেছেন। সম্ভবত আপনি 'কলকাতা কিলিং'-এর কথা বলতে চেয়েছেন। এঁর নাম হুসেন সাহিদ সুরাবর্দি। কিন্তু বাস্তব হল, এই বিতর্কিত সুরাবর্দির নামে কিন্তু রাস্তা ছিল না। রাস্তা তাঁর কাকার নামে ( সঠিক তথ্য জানলাম মামার নামে), তিনি স্যর ডাঃ হাসান সুরাবর্দি। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, পূর্ব রেলের মুখ্য স্বাস্থ্য অফিসার, সামরিক বাহিনীর চিকিৎসক। পরে বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন। তিনি মূলত কৃতী শিক্ষাবিদ বলে পরিচিত। রাস্তা তাঁরই নামে। তাঁর ভাইপো হুসেন সুরাবর্দি প্রশাসনিক প্রধান হয়ে বিতর্কিত গণহত্যার সঙ্গে জড়ান। রাস্তা তাঁর নামে ছিল না'।
সোশ্য়াল মিডিয়া দুটি ছবিও পোস্ট করেছেন কুণাল। তাঁর দাবি, 'পুরসভা আবার তথ্যপরীক্ষা করুক। নামবিভ্রাটের কারণে একজন বিতর্কিতের বদলে তাঁর কাকা বিশিষ্ট আরেকজনের নাম বাদ দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত? পদবি এক বা পরিবার এক হতে পারে, কিন্তু ভাইপোর শাস্তি কাকার উপর হতে পারে না। তথ্য আবার পরীক্ষা হোক'।
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