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'ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন', কলকাতায় গোপাল পাঁঠার নামে রাস্তা

 পার্ক সার্কাস এলাকার সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম বদলে হচ্ছে  'গোপাল মুখোপাধ্যায় রোড'।  পুরসভার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 21, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:35 PM IST
'ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন', কলকাতায় গোপাল পাঁঠার নামে রাস্তা
Image Credit: কলকাতায় গোপাল পাঁঠার নামে রাস্তা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন', কলকাতায় গোপাল পাঁঠার নামে রাস্তা
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