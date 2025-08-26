Motua: এবার ভরসা 'হাত'? মতুয়া রাজনীতিতে নয়া মোড়! রাহুল গান্ধীর সঙ্গে....

Motua: এবার ভরসা 'হাত'? মতুয়া রাজনীতিতে নয়া মোড়! রাহুল গান্ধীর সঙ্গে....
মৌমিতা চক্রবর্তী: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ছাব্বিশের আগে মতুয়া রাজনীতি নয়া মোড়! 'ফুল' ছেড়ে 'হাত' ধরতে চাইছেন মতুয়া সমাজের একাংশ? রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চেয়ে অধীর চৌধুরীর দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা।
বঙ্গ রাজনীতিতে মতুয়ারা বরাবর 'ফ্য়াক্টর'। কিন্তু রাজনীতির প্রশ্নে আবার বারবারই ঠাকুরবাড়ির দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে। স্রেফ বিজেপি সাংসদই নন, শান্তনু ঠাকুর মোদী সরকারে মন্ত্রী। উল্টো দিকে মমতাবালা ঠাকুরকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে তৃণমূল। এই যখন পরিস্থিতি, তখনই কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছেন মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশ।
সূত্রের খবর, কংগ্রেসের ওয়ার্কি কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেছেন মতুয়া সমাজের কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছেন তাঁরা। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিহারে রাহুলের কর্মসূচিতে যোগ দিতে চাইছেন মতুয়ারা। রাহুল ও দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন তাঁরা।
