Dakshineswar Metro: কলকাতার মেট্রোয় আমেরিকার ছায়া! দক্ষিণেশ্বরে বেপরোয়া ছুরির ধারে ঝরল রক্ত... ভয়ংকর...

Dakshineswar Metro: কলকাতার মেট্রোয় আমেরিকার ছায়া! দক্ষিণেশ্বরে বেপরোয়া ছুরির ধারে ঝরল রক্ত... ভয়ংকর...
Dakshineswar Metro: দিনদুপুরে মেট্রো স্টেশনে ভয়ংকর কাণ্ড। দক্ষিণেশ্বরে এক ছাত্রের হাতে খুন আরেক ছাত্র! টিকিট কাউন্টারের পাশে ছুরি নিয়ে হামলা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে রক্তারক্তি কাণ্ড। একজন ছাত্রকে উপর ছুরি নিয়ে হামলার আরেক ছাত্রের! গুরুতর জখম ওই ছাত্রকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার, পরে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেথানেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। স্টেশনের চারিদিকে রক্তমাখা পায়ের ছাপ। হামলাকারী পলাতক। ঘটনাস্থলে আরপিএফ ও দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিস। খতিয়ে দেখা হচ্ছে মেট্রো স্টেশনে সিসিটিভি ফুটেজ।
কলকাতা শহরের লাইফ লাইন মেট্রো। নিত্যদিন পাতালপথে যাতায়াত করেন বহু মানুষ। এদিন ভিড়েঠাসা দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে কয়েক ছাত্রদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এরপর টিকিট কাউন্টারের ঠিক পাশেই এক ছাত্র আরেকজনের উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে আক্রান্ত ছাত্র। প্রথমে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখান থেকে এসএসকেএম হাসপাতাল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যু হয় বছর সতেরোর ওই পড়ুয়ার।
এদিকে এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে মেট্রোর যাত্রীদের নিরাপত্তা। প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে মেট্রো স্টেশনে ছুরি হাতে ঢুকে পড়ল স্কুল ছাত্র? ৩ জনকে আটক করেছে পুলিস। মূল অভিযুক্ত অবশ্য এখনও অধরা। কী কারণে এই বচসা, হামলা? তা স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিস। আতঙ্কে মেট্রো যাত্রীরা।
