Durga Angan: ৫১ বিঘার বেশি জায়গায় তাক লাগানো স্থাপত্য! দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের মতোই নিউ টাউনে সগর্বে প্রতিষ্ঠা পাবে দুর্গা অঙ্গন...

Kolkata Durga Angan: ইউনেস্কো দুর্গা পুজোকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর, নিউটাউনে তৈরি হচ্ছে দুর্গা অঙ্গন, যেখানে সারা বছর দুর্গা দর্শন করা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী আজ বিকেলে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই প্রকল্পে দুর্গাপূজার পরিবেশ সারা বছর ধরে বজায় থাকবে, যা নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে দুর্গা পুজোকে আরো বিস্তৃতভাবে উপভোগ করার জন্য।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: দুর্গা পুজোকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। কিন্তু সেই দুর্গা ঠাকুর দর্শন করতে হলে আসতে হত শুধুমাত্র শরৎকালে দুর্গাপুজোর সময়। আর এবার সারা বছরই যাতে বাংলায় দুর্গাদর্শন করা যায় তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ। নিউটাউনে তৈরি হচ্ছে দুর্গা অঙ্গন। সোমবার বিকেল চারটের সময় তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।
কেমন হবে এই দুর্গা অঙ্গন--
১৭ একরেরও বেশি জমির উপরে তৈরি হতে চলেছে এই দুর্গা অঙ্গন। নিউটাউনের এই দুর্গা অঙ্গনে দেবী দুর্গা এবং তাঁর সন্তানদের মন্দির থাকবে। প্রত্যেকটা মন্দিরে নিত্য পুজোর আয়োজন থাকবে। দুবছরের মধ্যে কাজ শেষ হবে এই মন্দিরের। দীঘার জগন্নাথধামের মত দুর্গা অঙ্গনও স্থাপত্যের নিদর্শন হতে চলেছে। মূল মন্দিরের প্রবেশ পথে থাকবে সিংহ।
দুর্গার যে বিভিন্ন নাম রয়েছে সেই নামগুলো এই মন্দিরের মধ্যে খোদাই করা থাকবে। লাল রঙের পাথরের আর মার্বেল দিয়ে তৈরি হবে এই মন্দির। হিডকোর তত্ত্বাবধানে দুর্গা অঙ্গন তৈরি হবে। ইতিমধ্যেই একটি ট্রাস্ট তৈরি করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যে ট্রাস্ট যাবতীয় বিষয় দেখাশোনা করবে।
কোথায় তৈরি হচ্ছে এই দুর্গা অঙ্গন--
ইকোপার্কের উল্টোদিকের জমির পরিবর্তে অ্যাকশন এরিয়া ওয়ানে নিউ টাউন বাস টার্মিনাসের উল্টোদিকের একটি জমিতে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন সরকারি আধিকারিকরা।
উল্লেখ্য, তৃণমূলের শহিদ দিবস অর্থাত্ ২১ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, 'জগন্নাথধামের মতো দুর্গাঙ্গন তৈরি করব, যাতে মানুষ সারা বছর সেখানে আসতে পারেন'। জগন্নাথ ধাম তৈরি করে গোটা রাজ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩০ এপ্রিল, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন এই জগন্নাথ ধাম। উদ্বোধনের দিন থেকে ২৮ নভেম্বর অবধি ত্র আট মাসেই দর্শনাথীর সংখ্যা পেরোয় কোটির গণ্ডি।
রবিবার দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে আগত এক কন্যাশিশুকে প্রতীকীভাবে কোটিতম দর্শনার্থী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ওই শিশুকন্যা হলেন কাকলি জানা। কলকাতার টালিগঞ্জের বাসিন্দা সুরজিৎ জানার কন্যা। এই উপলক্ষে তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পরিবারটিকে বিশেষ দর্শনের সুযোগ, মহাপ্রসাদ, পুষ্পমালা ও প্রসাদ প্রদান করা হয়। এই বিরল গোত্রের উদযাপনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পরিবারটির আনন্দ ও আবেগ ছিল স্পষ্ট।
এদিকে, দিঘায় এবার ‘ধ্বজাসেবা’ করতে পারবেন ভক্তরা। সদ্য়ই এই পরিষেবা শুরু করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। ‘ধ্বজাসেবা’র জন্য আগে থেকে বুকিং করতে হবে। সেক্ষেত্রে একটি নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। নম্বরটি হল: ৭৩৬৩০৮৩৮৪২। ওই নম্বরে ফোন করে ধ্বজা ওড়ানোর দিনক্ষণ স্থির করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা।
প্রসঙ্গত, বিধানসভা ভোটের মুখে দার্জিলিঙে দাঁড়িয়ে অক্টোবরে বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা করেন তিনি। জানান, 'দার্জিলিঙের জেলাশাসককে বলেছি, শিলিগুড়ির আশপাশে একটা ভাল জমি দেখতে। একটা বড় মহাকাল মন্দির করব। সেখানে সবচেয়ে বড় শিবঠাকুর তৈরি করব'।
