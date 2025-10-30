Dengue Death: ফের খাস কলকাতায় ডেঙ্গির থাবা! চার বছরের শিশুর মৃত্যু...

Dengue Death: ফের খাস কলকাতায় ডেঙ্গির থাবা! চার বছরের শিশুর মৃত্যু...
Dengue Death: কলকাতা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বড়তলা অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল অদৃশা পোদ্দার। গত ২০ অক্টোবর থেকে হঠাত্ জ্বর আসে। বেলেঘাটার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে।
অয়ন শর্মা: খাস কলকাতায় ডেঙ্গির থাবা! চার বছরের শিশুর মৃত্যু। বেশ কয়েক ধরেই জ্বরে ভুগছিল সে। রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গির ধরা পড়েছিল বলে খবর। পুরসভা ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য় মুখে কুলুপ এঁটেছে।
জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অদৃশা পোদ্দার। বাড়ি, কলকাতা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বড়তলা অঞ্চলে। গত ২০ অক্টোবর থেকে হঠাত্ জ্বর আসে। সেই জ্বর অবশ্য় কমেও গিয়েছিল। পরে ফের অসুস্থ হয়ে পড়লে, অদৃশাকে ভর্তি করা হয় বেলেঘাটার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। মঙ্গলবার দুপুরে প্লেটলেট কাউন্ট ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার। সন্ধ্য়ার পর থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। এরপর তড়িঘড়ি অদৃশাকে ভর্তি করা বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।
গতকাল, বুধবার দুপুরে মৃত্যু হয় ওই শিশুর। কী কারণে মৃত্যু? হাসপাতাল তরফে তা জানানো হয়নি। পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, অদৃশার ডেঙ্গি রিপোর্ট পজিটিভি ছিল। তারজেরেই মৃত্যু। খোদ মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের এলাকার বাসিন্দা ছিল সে।
