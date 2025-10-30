English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Dengue Death: ফের খাস কলকাতায় ডেঙ্গির থাবা! চার বছরের শিশুর মৃত্যু...

Dengue Death:  কলকাতা পুরসভার  ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বড়তলা অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল অদৃশা পোদ্দার। গত ২০ অক্টোবর থেকে হঠাত্‍ জ্বর আসে।  বেলেঘাটার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 30, 2025, 09:33 PM IST
Dengue Death: ফের খাস কলকাতায় ডেঙ্গির থাবা! চার বছরের শিশুর মৃত্যু...

অয়ন শর্মা: খাস কলকাতায় ডেঙ্গির থাবা! চার বছরের শিশুর মৃত্যু। বেশ কয়েক ধরেই জ্বরে ভুগছিল সে। রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গির ধরা পড়েছিল বলে খবর।  পুরসভা ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য় মুখে কুলুপ এঁটেছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: SIR in Bengal: SIR ঘোষণা হতেই নাম খোঁজার হিড়িক, ১ কোটির চাপে শেষে কমিশনের সাইটই...

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম  অদৃশা পোদ্দার। বাড়ি, কলকাতা পুরসভার  ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বড়তলা অঞ্চলে। গত ২০ অক্টোবর থেকে হঠাত্‍ জ্বর আসে। সেই জ্বর অবশ্য় কমেও গিয়েছিল। পরে ফের অসুস্থ হয়ে পড়লে, অদৃশাকে ভর্তি করা হয় বেলেঘাটার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। মঙ্গলবার দুপুরে প্লেটলেট কাউন্ট ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার। সন্ধ্য়ার পর থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। এরপর তড়িঘড়ি অদৃশাকে ভর্তি করা বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

গতকাল, বুধবার দুপুরে মৃত্যু হয় ওই শিশুর। কী কারণে মৃত্যু? হাসপাতাল তরফে তা জানানো হয়নি। পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, অদৃশার ডেঙ্গি রিপোর্ট পজিটিভি ছিল। তারজেরেই মৃত্যু। খোদ মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের এলাকার বাসিন্দা ছিল সে।

আরও পড়ুন:  SIR in Bengal: কলকাতাতেও SIR বিতর্ক! ২০০২-এ নাম নেই বাবা, মা-সহ নিজেরও! জিজ্ঞাসা করতেই পালটা যুক্তি BLO-র...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
KolkataDenguedeath
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: SIR ঘোষণা হতেই নাম খোঁজার হিড়িক, ১ কোটির চাপে শেষে কমিশনের সাইটই...

.

পরবর্তী খবর

Panihati NRC Incident: অজ্ঞাতপরিচয়ের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা! পানিহাটিতে NRC আতঙ...