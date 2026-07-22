/সম্পত্তির মালিকানার কোনও প্রমাণই নয় আধার-ভোটার আইডি-বিদ্যুত্ বিল, সাফ জানিয়ে দিল হাইকোর্ট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কলকাতা বন্দরে উচ্ছেদ মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বন্দর এলাকার উচ্ছেদ মামলায় হাইকোর্টের স্পষ্ট মন্তব্য, আধার কার্ড, বিদ্যুত্ বিল, গ্যাসের বিল সম্পত্তির মালিকানার কোনও প্রমাণই নয়। উচ্ছেদ আটকাতে আবেদন খারিজ করে দিল হাইকোর্ট। কলকাতা বন্দরকে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে যেতে বলল আদালত।
কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরের বহু কোয়ার্টার দখল করে রাখা হয়েছে। এমনটাই বন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি। সেইসব দখল হঠাতে তারা শুরু করেছে উচ্ছেদ অভিযান। সেই উচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ও ডিভিসন বেঞ্চ মামলা হয়েছে। সেই মামলায় আজ ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল কোনও সম্পত্তি দখলে রাখার জন্য বা মালিকানা প্রমাণের জন্য আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, বিদ্যুত্ বিল, গ্যাসের বিল কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ হতে পারে না। হাইকোর্ট স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, আধার একেবারেই সম্পত্তি মালিকানার প্রমাণ নয়। ঠিকানা থেকে প্রমাণ হতে পারে।
সম্প্রতি দেখা গিয়েছে রেলের জায়গায়, কেন্দ্রের জায়গায়, সরকারি জায়গায় দখলদারি রয়েছে। এবার সেইসব দখলদারি প্রমাণের জন্য আধার, ভোটার কার্ড উপযুক্ত নয়। সম্প্রতি এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে আধার নাগরিকত্বের কোনও প্রমাণ নয়। হাইকোর্ট আজ জানিয়ে দিয়েছে সম্পত্তি দখলে রাখার জন্য আধার, ভোটার আইডি যথেষ্ঠ নয়।
ওই রায় নিয়ে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, বহু ক্ষেত্রে বিশেষ করে রেলের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে তাদের কাছেও উপযুক্ত প্রমাণ যে জমিগুলো তাদের। দীর্ঘদিন ধরে ওইসব জমি তাদের দখলে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নটা শুধুমাত্র আইনের নয়, মানবিকতারও। ওইসব মানুষ ওখানে যখন বসবাস শুরু করেছিলেন তখনই তাদের বাধা দেওয়া যেত। একটা গণতান্ত্রিক দেশে মানুষের মাথার উপরে ছাদ থাকে তাও দেখা উচিত। আদালত বন্দরকে উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছেন, এটা ভালো কথা। পাশাপাশি এই নির্দেশটাও দেওয়া হোক যে মানুষটার মাথার উপরে ছাদ নেই দেশের সংবিধান মেনে যেন তারা মাথার উপরে ছাদের গ্যারান্টি দেওয়া হয়। তাহলেই বলা যাবে এটি একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র।
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