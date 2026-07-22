Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /সম্পত্তির মালিকানার কোনও প্রমাণই নয় আধার-ভোটার আইডি-বিদ্যুত্ বিল, সাফ জানিয়ে দিল হাইকোর্ট

সম্পত্তির মালিকানার কোনও প্রমাণই নয় আধার-ভোটার আইডি-বিদ্যুত্ বিল, সাফ জানিয়ে দিল হাইকোর্ট

Calcutta HC on Aadhaar Card: কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরের বহু কোয়ার্টার দখল করে রাখা হয়েছে। এমনটাই বন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি

Written BySekender Abu ZafarReported By:Arnabangshu Niyogi
Published: Jul 22, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:20 AM IST
সম্পত্তির মালিকানার কোনও প্রমাণই নয় আধার-ভোটার আইডি-বিদ্যুত্ বিল, সাফ জানিয়ে দিল হাইকোর্ট
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘আমি একদম ফিট!’ হাসপাতালে ভর্তি ও সার্জারির জল্পনা উড়িয়ে ভুল ভাঙালেন খোদ বিগ বি
Amitabh Bachchan23 min ago
2
Uday Krishna Reddy IPS1 hr ago
3
live blog1 hr ago
4
CJP Agitation2 hrs ago
5
Donald Trump2 hrs ago