'সেই রাতে কারা এসেছিল? কার আদেশে তথ্য লোপাট?' অভয়া স্মরণে বিস্ফোরক স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নান্টু হাজরা: অভয়ার মৃত্যুর দ্বিতীয় বছর। আর সেই কারণে স্বাস্থ্য ভবনে অভয়ার স্বরণে নীরবতা পালন করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী-সহ স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁর স্বরণে বক্তৃতা রাখেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও স্বাস্থ্য সচিব। রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১১ টা থেকে ১১:০২ মিনিট পর্যন্ত নীরবতা পালন করা হয়। সেই মতো স্বাস্থ্য ভবনেও অভয়ার স্মরণে প্রদীপ জ্বালিয়ে নীরবতা পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব সহ স্বাস্থ্য দফতরের বিভিন্ন আধিকারিকরা। অভয় স্মরণে প্রত্যেকেই বক্তাদের বক্তব্য রাখেন।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, 'ভারাক্রান্ত মন, সবাই আমরা চাই এই মর্মান্তিক ঘটনায় যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয়। ভগবানের কাছে আশা রাখব যা ঠিক ঘটনা ঘটেছিল তা উন্মোচিত হয়। সত্যটা যাতে সবার সামনে আসে। সত্যের অনুসন্ধানকারী তদন্ত করছে যারা তদন্তকারী সংস্থা অনুসন্ধানকারী সংস্থার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ সত্য যেন সবার সামনে আসে। আজকের দিনটিতে ভগবানের কাছে আমরা একটি জিনিসই চাইব সত্য যেন উদঘাটন করা হয়।'
প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানান, 'ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্ত না হয় এটা দেখা আমাদের সকলের দায়িত্ব।'
নীরবতা পালনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সত্যের জন্যই তদন্ত আবার নতুন করে চালু করা হয়েছে। এটা জরুরি নয়, এটা বাঞ্চনীয়। এটা করতেই হবে। এটা আমাদের কর্তব্য, আমরা দায়বদ্ধ সত্য উদঘাটন করার জন্য। আমাদের দফতরের তরফ থেকে যেহেতু আমরা তদন্তকারী সংস্থা নয় এখানে আমাদের দায়বদ্ধতা হচ্ছে এই ঘটনার পরে তথ্য প্রমাণ লোপাট করার একটা আরোপ এসেছে এবং সেটা সত্যিই হয়েছে। আমরা মনে করি যারা চিকিৎসক, আমাদের সঙ্গে যারা কাজ করে চিকিৎসক নয় কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মী। পুরো সমাজ পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের সবাই চায় এটার যেন সত্য উৎখাতিত হয় , তথ্যপ্রমান লোপাট হয়েছিল বলে আমাদের দফতরের তরফ থেকে আবার নতুন করে তদন্ত শুরু হয়েছে সেই তদন্তে আমরা খালি এটুকুই দেখতে পারব প্রমাণ লোপাট কে করেছিল। কেন করেছিল, কবে করেছিল, কীসের জন্য করেছিল, আর কার আদেশে করেছিল।'
তিনি আরও বলেন, 'সকলের সুরক্ষা দেখার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার সর্বত্র স্বাস্থ্য দফতর গুলোতে স্বাস্থ্য সংস্থাগুলোকে কর্মী, পড়ুয়া এবং যারা যারা এই হাসপাতালগুলোতে প্রবেশ করছে রোগী বা রোগীর পরিবারবর্গ সবার সুরক্ষা রাখার জন্য সঠিকভাবে সর্বত্র যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেগুলো নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি হাসপাতালে এবং প্রত্যেকটি হোস্টেলে যেখানে নার্সিং স্টাফেরা থাকে যেখানে পড়ুয়ারা থাকে সর্বত্রই সিসিটিভি ক্যামেরা থাকে আর তার সঙ্গে সিকিউরিটি থাকে সুরক্ষা কর্মচারীদের কাছে আবেদন পরবর্তীকালে এই ঘটনা না ঘটে সেটা দেখার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয় আপনাদেরও।'
শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্বাস্থ্য দফতরের তদন্তটা হচ্ছে সেই দিন, সেই রাতে এই ঘটনা ঘটার আগে এবং পরে কারা কারা অভয়ার সঙ্গে ছিলেন। তাদের বক্তব্য কী, কেন ছিলেন অনেকেই যারা এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে এসেছিলেন তারা কেন এলেন, কীসের জন্য এলেন? অনেকেই কোনো তদন্তকারী দলের অংশ না হয়েও কেন সেখানে এসেছিলেন, কে তাঁদের পাঠিয়েছিল—সেসব প্রশ্ন উঠছে। তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, কেন এত তাড়াহুড়ো করে দেহ দাহ করা হল? কোনও সত্য জেনে ফেলার কারণেই কি বলপূর্বক মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল? গোটা সমাজ আজ এই উত্তরগুলো জানতে চায়।'
প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে তিনি বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা যাদের প্রয়োজন মনে করবে, তাদের সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এটাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের প্রাক্তন সরকারের কাছ থেকে প্রাক্তন প্রশাসক যারা ছিলেন সেই সময় শিক্ষা মন্ত্রকের যে মন্ত্রীরা ছিলেন আমার মনে হয় না তারা কোনওদিন শ্রদ্ধা বা স্মরণ করেছে অভয়াকে। তাদের প্রচেষ্টাই ছিল যে এই ঘটনাটার ব্যাপারে তারা মুখ খুলবে না কুলুপ এঁটে ছিল তারা, কোনওদিন কিছু বলেনি কার্যত তারা কোন কাজও করেনি। তাদের একটাই প্রচেষ্টা ছিল যেন এই ঘটনাটা কোনওভাবে আমাদের পায়ের তলায় রেখে দেওয়া হয় যাতে কোনভাবে উন্মোচিত না হয় সত্য।'
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