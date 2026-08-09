Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /সেই রাতে কারা এসেছিল? কার আদেশে তথ্য লোপাট? অভয়া স্মরণে বিস্ফোরক স্বাস্থ্যমন্ত্রী

'সেই রাতে কারা এসেছিল? কার আদেশে তথ্য লোপাট?' অভয়া স্মরণে বিস্ফোরক স্বাস্থ্যমন্ত্রী

WB Health Minister Sharadwat Mukhopadhyay: ঘটনার রাতের বিষয় তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, ঘটনার আগে ও পরে কারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখা হবে। অনেকেই কোনো তদন্তকারী দলের অংশ না হয়েও কেন সেখানে এসেছিলেন, কে তাঁদের পাঠিয়েছিল- সেসব প্রশ্ন উঠছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 09, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:30 PM IST
'সেই রাতে কারা এসেছিল? কার আদেশে তথ্য লোপাট?' অভয়া স্মরণে বিস্ফোরক স্বাস্থ্যমন্ত্রী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'সেই রাতে কারা এসেছিল? কার আদেশে তথ্য লোপাট?' অভয়া স্মরণে বিস্ফোরক স্বাস্থ্যমন্ত্রী
2
3
4
5