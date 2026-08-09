/সেবাশ্রয়কাণ্ডে এবার অভিষেক ঘনিষ্ট চিকিত্সককে তলব, কে এই রাজীব বিশ্বাস?

পিয়ালী মিত্র: একাধিক মামলায় আইনি জটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তাঁর আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছে। এবার চাপ বাড়ল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি ঘনিষ্ঠ এক চিকিত্সকের উপরে। ডায়মন্ডহারবারে সেবাশ্রয় কাণ্ডে এবার বুধবার দুপুরে তলব করা হল ডাক্তার রাজীব বিশ্বাসকে।
কে এই রাজীব বিশ্বাস?
গত বিধানসভা নির্বাচনে হরিণঘাটা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন রাজীব বিশ্বাস। ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালের আরএমও ছিলেন এই রাজীব বিশ্বাস। সেবাশ্রয় ক্যাম্পে যেসব অনৈতিক কাজের অভিযোগ উঠছে সেইসব অভিযোগ এখন যাচ্ছে রাজীব বিশ্বাসের উপরেও।
গত ২৭ এপ্রিল হরিণঘাটায় নির্বাচনী প্রচারে এক সভায় রাজীবকে জনতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গিয়ে অভিষেক রাজীবের হাত তুলে ধরে বলেছিলেন, আমার আপনার সবার প্রার্থী, আমার দীর্ঘদিনের সতীর্থ ডাক্তার রাজীব বিশ্বাস। ও ওর চাকরি, লাখ লাখ টাকা আয় ছেড়ে এসেছে মানুষের জন্য কাজ করতে। রাজীবকে জেতান। বিজেপির জামানত বাজেয়াপ্ত করুন।
কী অভিযোগ
তদন্তকারীদের দাবি, সেবাশ্রয় ক্যাম্পের জন্য জুনিয়র ডাক্তার, মেডিক্যাল পড়ুয়া, আয়ুর্বেদিক চিকিত্সক, ইউনানি চিকিত্সক-সব বিভিন্ন ধরনের চিকিত্সক ও স্বাস্থ্যকর্মী জোগাড় করতে বড় ভূমিকা ছিল রাজীব বিশ্বাসের। অভিযাগ উঠেছে সেবাশ্রয় ক্যাম্পে যেসব চিকিত্সক প্রেসক্রিপশন করতেন তার কোনও আইনি বৈধতা ছিল না। কারণ অনেকেরই রেজিস্ট্রেশন ছিল না। সেই কারণেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ডায়মন্ডহারবারের RMO থাকাকালীন অভিষেকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে ।
ডায়মন্ডহারবার পুলিস জেলায় সেবাশ্রয় সংক্রান্ত একাধিক মামলা হয়েছে। তার মধ্যে সুখদেব দাস নামে একজন একটি মামলা দায়ের করেন। সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায- সহ অন্যান্যদের নামে অভিযোগ ওঠে। চিকিত্সার নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। সেই মামলায় তদন্ত উঠে আসে চিকিৎসক রাজীব বিশ্বাসের নাম।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)