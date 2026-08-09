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সেবাশ্রয়কাণ্ডে এবার অভিষেক ঘনিষ্ট চিকিত্সককে তলব, কে এই রাজীব বিশ্বাস?

Sebaashray: গত বিধানসভা নির্বাচনে হরিণঘাটা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন রাজীব বিশ্বাস। ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালের আরএমও ছিলেন এই রাজীব বিশ্বাস

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 09, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:21 PM IST
সেবাশ্রয়কাণ্ডে এবার অভিষেক ঘনিষ্ট চিকিত্সককে তলব, কে এই রাজীব বিশ্বাস?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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