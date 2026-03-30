  Abhishek Banerjee: ইউপি-বিহারের লোককে ভোটার বানানো হচ্ছে: CEO-র দেখা করে বেরিয়েই বোমা ফাটালেন অভিষেক

Abhishek Banerjee: ইউপি-বিহারের লোককে ভোটার বানানো হচ্ছে: CEO-র দেখা করে বেরিয়েই বোমা ফাটালেন অভিষেক

Abhishek Banerjee:  'সিইও-কে বলেছি যে, সিসিটিভি ফুজেট প্রকাশ করে দেবেন। তাহলে দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যাবে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 30, 2026, 09:00 PM IST
Abhishek Banerjee: ইউপি-বিহারের লোককে ভোটার বানানো হচ্ছে: CEO-র দেখা করে বেরিয়েই বোমা ফাটালেন অভিষেক
CEO-র দেখা করে বেরিয়েই বোমা ফাটালেন অভিষেক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিহার, ইউপি থেকে ভোটার ঢোকানো হচ্ছে'। CEO অফিসে গিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করার দাবি জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'আজ হাতেনাতে ধরেছি। ফাইনাল লিস্ট বেরোলে আমাদের বুথের নেতারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখবে। এরপর নজর রাখবে বাইরে থেকে কারা আসছে। বাংলার ডেমোগ্রাফি বিজেপি পরিবর্তন চায়। তাই ইউপি, এমপি থেকে ভোটার এনে ঢোকাচ্ছে। বিজেপি এই পরিবর্তন চায়। এরা সুপ্রিম কোর্টকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে'।

অভিষেক বলেন, 'সিইও অফিসে আলাদা করে ফর্ম ৬ জমা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের কিছু আমাদের কিছু শুভানুধ্যায়ী তো আছে, যারা বাংলাকে ভালোবাসে। এখানেই কাজ করে। ছবি তুলে আমাকে পাঠায়। নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী, পঞ্চাশটার বেশি ফর্ম ৬ কেউ জমা দিতে পারে না'। তাঁর দাবি, 'আজকে সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত এই ৬-৭ ঘন্টা প্রায় ৩০ হাজার  ফর্ম ৬ অবৈধভাবে জমা নেওয়া হয়েছে। যাঁরা বাংলার ভোটার নয়, যাঁদের বিহার, ইউপি-র ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে। এগরা, জোড়াসাঁকো, নোয়াপাড়া, চৌরঙ্গীর প্রায় ৩০ হাজার জমা পড়েছে'।

অভিষেক সাফ কথা,  'আমাদের প্রথম দাবি,সিইও-কে বলেছি যে, আজকে সকাল ১১ টাকা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত সিসিটিভি ফুজেট প্রকাশ করে দেবেন। তাহলে দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যাবে। আমরা যে দাবিগুলি তুলেছিল, ওনার কাছে সদুত্তর ছিল না। বারবার এড়িয়ে গিয়েছেন'। বলেন, 'এরা এসে বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডেমোগ্রাফি বদল করেছে। বাংলার ডেমোগ্রাফি ইলেকশন কমিশন ও বিজেপি বদল করেছে। কিছুদিন আগে ফর্ম ৭ ধরা পড়েছিল বাঁকুড়াতে। যাদের নামে ফর্ম ৭ জমা হয়েছিল তারা জানেই না। সেই সব চক্রান্ত ভেস্তে যাওয়ার ফলে এখন এই সব করছে'।

অভিষেক কথায়, 'গত ১০ দিনে ৩৯৫ অফিসার বদল করেছে। বাংলা নিয়ে আসলে চোখে শর্ষে ফুল দেখছে। ত্রিপুরাতে এর আগে ভোট হয়েছিল। কত অফিসার বদল হয়েছিল? এখনও অবধি বিচারাধীন থাকা ১৪ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। ট্র‍্যাইব্যুনালে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও এখনও অবধি সেটা করা হয়নি'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Abhishek Banerjee, BJP voter allegation, voters from Bihar and UP
Election Commission reshuffle Bengal: মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরেও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক: ডেপুটি CEO-সহ ৪ আধিকারিককে সরাল কমিশন
