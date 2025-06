Abhishek Banerjee: পহেলগাঁও হামলা ও ৫ বড় প্রশ্ন! 'সিঁদুরে' সাফল্যের মধ্যেই মোদীকে 'আয়না'র সামনে দাঁড় করালেন অভিষেক...

প্রবীর চক্রবর্তী: পহেলগাঁও হামলা নিয়ে কেন্দ্রকে ৫ দফা প্রশ্নে চাঁছাছোলা আক্রমণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। পহেলগাঁও হামলা নিয়ে এদিন এক্স-হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন অভিষেক। সেখানেই কেন্দ্রের উদ্দেশে ৫ দফা প্রশ্ন ধরান অভিষেক। সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের তোলা এই ৫ দফা প্রশ্ন-ই আগামী লোকসভা অধিবেশনে তৃণমূলের হাতিয়ার হতে চলেছে। এই ৫ দফা ইস্যুতেই সংসদে সরব হবে তৃণমূল। এমনকি শুধু তৃণমূল নয়, সব বিরোধী-ই এই ৫ দফা প্রশ্ন নিয়েই আসন্ন অধিবেশনে কেন্দ্রের মোদী সরকারকে বিঁধতে চলেছে বলে খবর।

অভিষেকের ৫ দফা প্রশ্ন

এক্স-হ্যান্ডেলে পোস্টে অভিষেক লিখেছেন, "পহেলাগাঁও হামলার পর ৫৫ দিনেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। তাই দেশের সাধারণ নাগরিকদের হয়ে একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনপ্রতিনিধি হয়ে এই ৫টি প্রশ্নের উত্তর আমি ভারত সরকারের কাছ থেকে জানতে চাইছি।" উল্লেখ্য, পাক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের অপারেশন সিঁদুরকে তুলে ধরতে কেন্দ্র যে ৭টি প্রতিনিধি দলকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছিল, সেই একটি দলে তৃণমূলের তরফে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সফরে তিনি পাক সন্ত্রাসকে তুলোধনা আক্রমণ করে ভারতের অপারেশন সিঁদুরের যৌক্তিকতাকে তুলে ধরেন নিজের বিভিন্ন বক্তব্যে।

অভিষেকের প্রথম প্রশ্ন, সীমান্ত লংঘন ও সাধারণ মানুষের মৃত্যু

৪ জন জঙ্গি কীভাবে সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে ২৬ জন নিরীহ সাধারণ নাগরিককে হত্যা করতে সক্ষম হল? এই বিশাল জাতীয় নিরাপত্তা লংঘনের দায় কার ও কোথায়?

অভিষেকের দ্বিতীয় প্রশ্ন,গোয়েন্দা ব্যর্থতা ও আইবি প্রধানের মেয়াদ বৃদ্ধি

যদি এটা একটি গোয়েন্দা ব্যর্থতা হয়ে থাকে, তাহলে কেন গোয়েন্দা ব্যুরো প্রধানকে এক বছরের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল? তাও আবার হামলার মাত্র এক মাস পরই? কেন তাঁকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করার পরিবর্তে পুরস্কৃত করা হল? কীসের বাধ্যবাধকতা? যদি ভারত সরকার অভিষেক সহ অন্যান্য বিরোধী নেতৃত্ব, সাংবাদিক এবং এমনকি বিচারকদের বিরুদ্ওধে PEGASUS স্পাইওয়্যার ব্যবহার করতে পারে, তাহলে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ও সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে না কেন?

অভিষেকের তৃতীয় প্রশ্ন, জঙ্গিদের অবস্থা

এই নৃশংস, ধর্মভিত্তিক গণহত্যার জন্য দায়ী ৪ জঙ্গি কোথায়? তারা কি মৃত না জীবিত? যদি তাদের নিষ্ক্রিয় করা হয়ে থাকে, তাহলে সরকার কেন স্পষ্ট বিবৃতি দিয়ে জানাচ্ছে না? আর যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে এই নীরবতা কেন?

অভিষেকের চতুর্থ প্রশ্ন, PoJK ও সংঘর্ষবিরতি সমঝোতা

ভারত কবে কখন পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর (PoJK) পুনরুদ্ধার করবে? মার্কিন রাষ্ট্রপতি যখন দাবি করলেন যে, তিনি বাণিজ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারতকে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি করিয়েছেন, তখন সরকার কেন আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই দাবির কোনও জবাব দিল না? যেখানে সারা দেশের মানুষ জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনীর আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানিয়ে ন্যায়ের বিজয়োৎসব করছিল, সেখানে ১৪০ কোটি ভারতীয়ের আবেগকে কেন অবহেলা করা হল? কীসের কারণে এই সমঝোতা করতে হয়েছিল?

অভিষেকের পঞ্চম প্রশ্ন, বিশ্ব কূটনীতি ও ভণ্ডামি

পহেলগাঁও হামলার পর গত এক মাসে ৩৩টি দেশের সঙ্গে যোগাযোগের পর, কতজন ভারতকে স্পষ্ট সমর্থন জানিয়েছে? আমরা যদি সত্যিই বিশ্বগুরু এবং বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়ে থাকি, তাহলে পহেলাগাঁও হামলার পরপরই কেন IMF এবং বিশ্ব ব্যাংক পাকিস্তানকে ১ বিলিয়ন এবং ৪০ বিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তা করে ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ অনুমোদন করে? সীমান্ত সন্ত্রাসে বারবার জড়িত একটি দেশ কীভাবে বিশ্বব্যাপী নজরদারি এড়াল?

অভিষেকের আরও প্রশ্ন, পহেলগাঁও হামলার মাত্র ১ মাস পরই পাকিস্তানকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাস-বিরোধী কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। সেটা কীভাবে সম্ভব হল? তিনি বলেন, গত ১০ বছরে বিদেশ নীতিতে ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে। ভারতীয় জনতা এই বিশাল পরিমাণ বিনিয়োগের ফলাফল জানার দাবি রয়েছে নীরবতার বদলে!

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) June 16, 2025