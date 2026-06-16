/Abhishek Banerjee: ইডির সিল করা জমি থেকেই মাটি চুরি-বিক্রি! ৪০০ কোটির দুর্নীতি অভিষেকের? বিস্ফোরক ববি

অয়ন ঘোষাল: সুদীপ্ত সেনের সারদা গার্ডেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে ৩০০ বিঘারও বেশি জমি ২০১৪ সালে বাজেয়াপ্ত করে ইডি (ED)। সেই জমি থেকেই মাটি কেটে বিক্রি করে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ বিজেপি নেতার। আরও বিপাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়?
বিজেপি নেতা অভিজিৎ ববি দাসের দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানা ইতিমধ্যেই একটি এফআইআর রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ এবং স্থানীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হওয়ায় শোরগোল পড়ে গেছে রাজ্য রাজনীতিতে।
ইডি-র সিল করা জমিতেই দেদার লুঠ!
তদন্তের সূত্র ধরে জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে বিষ্ণুপুরের সারদা গার্ডেনের এই ৩০০ বিঘারও বেশি জমিটি বাজেয়াপ্ত করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সরকারিভাবে সিল করে রাখা এই বিশাল সম্পত্তি থেকেই বছরের পর বছর ধরে লাগাতার মাটি কেটে পাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, সরকারি সিলমোহরকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই বিপুল পরিমাণ মাটি চুরির চক্রটি চালানো হচ্ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে।
কাঠগড়ায় অভিষেক ও বিধায়ক
অভিযোগকারী বিজেপি নেতার স্পষ্ট দাবি, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশেই স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল এবং তাঁর অনুগামীরা এই অবৈধ মাটি কাটার সিন্ডিকেট চালাতেন। বছরের পর বছর ধরে চলা এই মাটি বিক্রির কয়েকশো কোটি টাকা দিলীপ মণ্ডলের হাত ঘুরে সরাসরি ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছাত বলে এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।
সরকারি সম্পত্তি থেকে এই বেনজির চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সরব হয়েছে বিজেপি। সিল করা জমি থেকে কীভাবে এতদিন ধরে কোটি কোটি টাকার মাটি লোপাট হল, তা নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও, এই হাই-প্রোফাইল মামলার জল কতদূর গড়ায়, এখন সেটাই দেখার।
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