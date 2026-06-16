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Abhishek Banerjee: ইডির সিল করা জমি থেকেই মাটি চুরি-বিক্রি! ৪০০ কোটির দুর্নীতি অভিষেকের? বিস্ফোরক ববি

Sudipta Sen's Saradha Garden: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি থেকে প্রায় ৩০০-৪০০ কোটি টাকার মাটি কেটে বিক্রি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। এই মেগা স্ক্যামে সরাসরি নাম জড়িয়েছে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থানীয় বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 16, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:54 AM IST
Abhishek Banerjee: ইডির সিল করা জমি থেকেই মাটি চুরি-বিক্রি! ৪০০ কোটির দুর্নীতি অভিষেকের? বিস্ফোরক ববি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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