Abhishek Banerjee Hospitalized: 'এখানে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না', মমতার কথায় তড়িঘড়ি হাসপাতাল বদল 'আক্রান্ত' অভিষেকের

Mamata Banerjee: অভিষেককে হাসপাতাল থেকে বার করার সময়ে মমতা জানান, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেলভিউতে নিয়ে যাওয়া হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
প্রবীর চক্রবর্তী: ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের দেখতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় তাঁকে। অভিষেককে দেখতে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ছুটে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে পৌঁছেই তিনি জানান, ‘আমরা শিফ্ট করছি, এখানে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না, ওপর থেকে বলে দিয়েছে’!
বাইপাসের ধারে অ্যাপোলো হাসপাতালে মূলত চিকিৎসকরা ইন্টার্নাল ইনজুরি কিনা খতিয়ে দেখেছেন। মাথায় কোন ইনজুরি রয়েছে কিনা দেখা হয়। এরপরই তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় বেলভিউতে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে হুইল চেয়ারে করে বার করা হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। হাসপাতালের পোশাকেই সাংসদকে গাড়িতে তোলা হয়।
শনিবার সোনারপুরে নিহত তৃণমূলকর্মী সঞ্জু কর্মকারের বাড়িতে যান অভিষেক। তবে এলাকায় পৌঁছোতেই তাঁর উপর ‘হামলা’ হয়। নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ঢোকার মুখে তাঁর গায়ে হাত তোলেন বিক্ষোভকারীরা। ডিম ছোড়া হয়, জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয়। এলোপাথাড়ি চড়-ঘুষি মারা হয় অভিষেকের মাথায়-ঘাড়ে।
সোনারপুরে অভিষেকের ওপর হামলার ঘটনায় কিছুক্ষণ আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মমতা। অভিষেকের ওপর হামলার খবর পেয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই বেসরকারি হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেকের নির্দেশ, 'এইরকম ঘটনা ঘটলে পুলিসকে হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখুন। রেকর্ড থাকবে। আজকের ঘটনা নিয়ে আমি আদালতের দ্বারস্থ হব।'
