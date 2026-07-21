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‘আমার মেরুদণ্ড বিক্রি করার জন্য নয়’, ঋতব্রতকে 'বিসি' বলে কটাক্ষ অভিষেকের

Abhishek Banerjee: ‘দরকারে ফুটপাতে থাকব, তবু বিজেপিকে হারাব!’একুশের মঞ্চ থেকে বিজেপি ও দলত্যাগীদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নাম না করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে কটাক্ষ করে বললেন—‘বি.সি. বললেই যথেষ্ট!’ একই সাথে জানালেন, জেল বা মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়ে তৃণমূলকে রোখা যাবে না, কারণ তাঁর মেরুদণ্ড বিক্রির জন্য নয়!

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 21, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:10 PM IST
‘আমার মেরুদণ্ড বিক্রি করার জন্য নয়’, ঋতব্রতকে 'বিসি' বলে কটাক্ষ অভিষেকের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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