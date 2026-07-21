‘আমার মেরুদণ্ড বিক্রি করার জন্য নয়’, ঋতব্রতকে 'বিসি' বলে কটাক্ষ অভিষেকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল কংগ্রেসের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যাওয়ার পর এ বছরের একুশে জুলাইয়ের ‘শহিদ দিবস’ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিড়লা তারামণ্ডল চত্বরে আয়োজিত সমাবেশের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুরধার আক্রমণে বিঁধলেন আরেক তৃণমূল শিবিরকে। নাম না করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন শিবির, বিজেপি এবং রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি।
ভাষণের শুরুতেই অভিষেক দাবি করেন, নানাবিধ বাধা সত্ত্বেও এই ঐতিহাসিক সমাবেশকে স্তব্ধ করা যায়নি। কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রশাসনিক চাপ এবং পুলিশকে কাজে লাগিয়েও তৃণমূলের প্রতি জনগণের এই বিপুল সমর্থনকে দমানো সম্ভব হয়নি। বিড়লা তারামণ্ডল চত্বরের জনসমুদ্রকে সাক্ষী রেখে তিনি বলেন, "বিজেপির হাতে কেন্দ্রীয় সরকার আছে, পুলিস আছে, ক্ষমতা আছে—কিন্তু যা নেই, তা হলো মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থন। বাংলার মানুষ ভালো করেই জানেন কীভাবে বিজেপি ক্ষমতার মসনদে বসেছে।" রাজনৈতিক লড়াইয়ে তৃণমূল যে কোনো অবস্থাতেই নতিস্বীকার করবে না, তা পুনর্ব্যক্ত করে অভিষেক হুঙ্কার দেন, ‘ফুটপাতে থাকব, লড়াই করে বিজেপিকে হারাব। দেখি ওরা কী করতে পারে!’
মেয়ো রোডে পৃথকভাবে একুশে জুলাই পালন করা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে লক্ষ্য করে এ দিন একের পর এক তীক্ষ্ণ শ্লেষ ছুড়ে দেন অভিষেক। নাম না নিয়ে তিনি কটাক্ষ করে বলেন,‘পাঁচ ওয়াট বা দশ ওয়াটের বাল্ব নিজেদের এখন থেকেই হ্যালোজেন ভাবতে শুরু করেছে! যারা গদ্দারি করে ওই শিবিরে গেছে, তাদের বেশি কিছু বলার দরকার নেই। ওদের স্রেফ 'বি.সি.' বললেই চলবে—অর্থাৎ বালিশ চাটা’।
দলত্যাগীদের কটাক্ষের পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দলের সমস্ত শক্তির মূল উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেন অভিষেক। তাঁর কথায়, ‘‘দলের কর্মীদের মধ্যে বিদ্যুতের সঞ্চার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। তৃণমূলের আসল শিকড় ও অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু তিনিই।’’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে অবস্থান করছেন, সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম আশীর্বাদ ও সমর্থন সেখানেই রয়েছে।
কেন্দ্রীয় এজেন্সির মামলার হুঙ্কারকে কোনো পরোয়া করেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বিজেপিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, "বাংলা থেকে বিজেপিকে উৎখাত করার লড়াই থামবে না। জেলে ভরবে? মিথ্যা মামলায় ফাঁসাবে? ফাঁসাক। তবু আমরা মাথা নত করব না। কারণ আমার মেরুদণ্ড বিক্রি করার জন্য নয়।"
সমাবেশে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়ে অভিষেক আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, ভয় উপেক্ষা করে যাঁরা প্রাণ হাতে নিয়ে এ দিনের সভায় উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের বুকের পাটা প্রশংসনীয়। কর্মী-সমর্থকদের এই অদম্য জেদই দলের মূল মূলধন। বক্তব্য শেষ করার আগে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে তিনি ঘোষণা করেন, ‘আজকের এই সমাবেশের ভিড় দেখে মনে হচ্ছে, নতুন করে তৃণমূলের পুনর্বিকাশ ও জন্ম হলো। এই নতুন তৃণমূল কংগ্রেস আগামী ৪০ বছর বাংলার রাজনীতিতে সগৌরবে লড়াই চালিয়ে যাবে।’
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