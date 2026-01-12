English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Abhishek Banerjee: দেশের সবথেকে বড় কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রধানমন্ত্রী, মোদীকে বেনজির কোপ অভিষেকের..

Abhishek Banerjee: 'দেশের সবথেকে বড় কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রধানমন্ত্রী', মোদীকে বেনজির কোপ অভিষেকের..

Abhishek Banerjee: ডিজিটাল দুনিয়ায়  কীভাবে প্রচার করতে হবে, তৃণমূল কর্মীদের বুঝিয়ে দিলেন অভিষেক।  তাঁর স্পষ্ট বার্তা,  'হাতে আর কয়েকদিন আছে। তাই এক ইঞ্চি জমি ছাড়া যাবে না। আমাদের ফাঁক দেখলেই ওরা মানুষকে ভুল বোঝাবে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 12, 2026, 07:13 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'দেশের সবথেকে বড় কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রধানমন্ত্রী'। তৃণমূলের 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'র কনক্লেভে মোদীকে বেনজির আক্রমণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন,  'আজ ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, কাল মন্দিরে যাচ্ছে, গাড়ি করে ঘুরছে। উনি সবচেয়ে বড় কনটেন্ট ক্রিয়েটর'।

বদলেছে দিন। শুধু মাঠে-ময়দানে নয়, রাজনীতির লড়াই এখন মোবাইল স্ক্রিন। ডিজিটাল দুনিয়ায়  কীভাবে প্রচার করতে হবে, দলের কর্মীদের বুঝিয়ে দিলেন অভিষেক। কর্মসূচির পোশাকি নাম ‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’। এদিন ‘আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা’র কনক্লেভে অভিষেক বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়া এই মুহূর্তে আমাদের বড় অস্ত্র।  বাংলার বুথ থেকে ডিজিটাল সৈনিক নিয়ে এসে,যারা বাংলাকে কলুষিত করতে টাকা পয়সা ছড়িয়েছে। সেই প্রয়াস রুখতে চেয়েছিলাম। মমতা বন্দোপাধ্যায় আমাকে ফোন করে বলেছেন সোশ্যাল মিডিয়ার ছেলেরা এত ভালো কাজ করেছে'। 

অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা, 'হাতে আর কয়েকদিন আছে। তাই এক ইঞ্চি জমি ছাড়া যাবে না। আমাদের ফাঁক দেখলেই ওরা মানুষকে ভুল বোঝাবে'। তাঁর কথায়, 'বিজেপির মত টাকা পয়সা,ইডি, সিবিআই, ইসিআই, কেন্দ্রীয় বাহিনী নেই। কিন্তু আমাদের হাজার হাজার ডিজিটাল যোদ্ধা আছে। যারা বুকের রক্ত তুলে প্রচার করে চলেছেন'।

অভিষেকের আরও বক্তব্য.  'আগে তো এমন ছিল না। সংবাদমাধ্যম নিরপেক্ষ ছিল। এখন সংবাদমাধ্যম মিছিলে হাঁটছে আর স্লোগান দিচ্ছে। যেটা বিজেপি দেখাতে চাইবে, সেটাই দেখাচ্ছে'। তাঁর সাফ কথা, 'আমাদের সরকারের যুগান্তকারী কাজ সংবাদমাধ্যম দেখাবে না। কিন্তু পান থেকে চুন খসলে, আকাশে মেঘ হলে, হঠাৎ বৃষ্টি, গরম, ঠান্ডা হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী। তাই এমন সময় এই সম্মেলন যেখানে সমাজমাধ্যমের ভূমিকা আলোচিত। আমাদের দায়িত্ব আমাদের কাজ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া'।

তৃণমূলের 'ডিজিটাল যোদ্ধা'দের অভিষেকের নির্দেশ,  'ব্যক্তির থেকে বড় দল। ছোট, সেজো, মেজো নেতার নামে জয়ধ্বনি না দিয়ে আপনারা দলের নামে প্রচার করুন। প্রতি ওয়ার্ড, প্রতি অঞ্চলে উন্নয়ন মূলক কাজের পোস্ট করুন। কিছু নেতা সস্তায় লাইক বা শেয়ার পেতে কিছু পোস্ট করে। এমন কাজ করবেন না। তৃণমূল কোথায় ব্যর্থ, সব বিধানসভায় শুনেছি বিজেপি চার্জশিট প্রকাশ করবে। আপনারা পালটা বলুন, কেন্দ্রের কাছে কত টাকা আটকে আছে। বিজেপি যতবার ক্ষমতায় এসেছে, ততবার মানুষের সমস্যা এসেছে। ওদের চার পাঁচ জন সাংসদ থাকলে SIR হত না। ১২ জন বলে SIR করছে'।

অভিষেক বলেন, 'আগে যুদ্ধ হত হাতি, ঘোড়া এই সব দিয়ে। এখন নেভি, আর্মি, এয়ার ফোর্স দিয়ে হয়। তৃণমূলের নীচু তলায় যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা আর্মি। যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় লড়ছেন, তাঁরা হলেন এয়ারফোর্স। আর আমরা যারা সংসদে, বিধানসভায়, আদালতে লড়ছি আমরা নেভি। আমাদের সবাইকে তাই একসাথে কাজ করতে হবে। যাঁরা ভালো কাজ করছেন, দলের নজর আছে। তাঁরা স্বীকৃতি পাবেন। বিজেপির অভিসন্ধি, মিথ্যার বেড়াজাল আমাদের ভাঙতে হবে'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

