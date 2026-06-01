Abhishek Banerjee: সই জালকাণ্ডে CID হাজিরা এড়ালেন 'অসুস্থ' অভিষেক- বড় কথা বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

পিয়ালি মিত্র, প্রবীর চক্রবর্তী, অর্ণবাংশু নিয়োগী ও অয়ন ঘোষাল: সিআইডি হাজিরা এড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সিআইডির কাছে ১৫ দিন সময় চাইলেন অভিষেক। অসুস্থতার কথা জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছেন, তাতে ১৫ দিন সময় চাওয়া হয়েছে খবর সিআইডি সূত্রে। শনির দুপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে নোটিস ধরায় সিআইডি। বিধানসভায় সই জালকাণ্ডে অভিষেককে তলব করে সিআইডি। কিন্তু তারপরই পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সোনারপুরে নিহত তৃণমূল কর্মী সঞ্জুর বাড়িতে যাওয়ার পথে জনরোষের শিকার হন অভিষেক।
অভিষেককে লক্ষ্য করে উড়ে আসে পচা ডিম, ইট, জুতো। ছিঁড়ে যায় তাঁর জামাও। শেষে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিস গিয়ে তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে কর্ডন করে বের করে আনে। এরপর অভিষেককে চিকিৎসার জন্য প্রথমে অ্যাপোলো ও পরে বেলভিউ নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিষেক 'আক্রান্ত' খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও। তবে চোট গুরুতর নয় বলে কোনও হাসপাতালই অভিষেককে ভর্তি নেয়নি। শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় অভিষেকের জন্য কালীঘাটের বাড়িতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।
সূত্রের খবর, সিআইডিকে লেখা চিঠিতে অভিষেকের অসুস্থতার কথাই কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওদিকে সূত্রের খবর, হামলার ঘটনায় অভিযোগ দায়েরের পথে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, একাধিক ব্যক্তি যাঁরা সেদিন ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। বিজেপি ঘনিষ্ঠ একাধিক ব্যক্তির নাম সহ অভিযোগ জানানোর পথে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হতে চলেছেন বলে খবর। আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে মামলা দায়েরের সম্ভাবনা। এর পাশাপাশি অভিষেকের উপর আক্রমণের ঘটনায় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছেও অভিযোগ জানাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি আদালতে যাওয়ারও সিদ্ধান্ত।
কেন অভিষেককে নোটিস? সই জালকাণ্ডে শুভেন্দু বললেন...
তবে এদিন বিধানসভা সই জালকাণ্ডে বড় বিবৃতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিক সম্মেলেন মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "আমরা সরকার গঠনের দিন রেজোলিউশন করে চিঠি জমা দিতে হয়েছিল। সেদিন অভিষেকের কাছেও চিঠি যায়। মে মাসের ২০ তারিখ অভিষেক একটা ৭০ জনের সই করা চিঠি পাঠান। ব্লক লেটারে ১০ জন বিধায়কের নাম লেখা ছিল। ঋতব্রত ব্যানার্জি এবং সন্দীপন সাহা অভিযোগ করেন যে বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের জন্য দলের তরফে কোনও রেজোলিউশন হয়নি। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের দুজন বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে স্পিকারের নির্দেশে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হেয়ার স্ট্রিট থানায় একটি এফআইআর করেন। স্পিকারের নির্দেশে পুলিসমন্ত্রী হিসেবে আমি ম্যাটার সিআইডিকে দিই। ৩ জন বিধায়ক ভিডিয়ো কনফারেন্সে সিআইডিকে নিজেরাই জানায় ওই সই আমাদের নয়।"
মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, সিআইডি তদন্ত নিয়ে বিজেপির সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। সই জাল কাণ্ডের এই তদন্ত বিজেপি করাচ্ছে না। এই তদন্ত বিধানসভার অধ্যক্ষের নির্দেশে হচ্ছে। বলেন, "আপনার সই অন্য কেউ করতে পারে না। ৩ জন স্বীকার করেছেন যে তাঁরা সই করেননি। ফলে প্রয়োজনীয় যা কনসিকোয়েন্স সেটা ফেস করতে হবে।"
