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বিরাট খবর: বিদেশযাত্রার আগেই অভিষেকের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ! হাইকোর্টে বিস্ফোরক দাবি সাংসদের

Abhishek Banerjee account freeze: কী কারণে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে, সেই বিষয়ে ব্যাঙ্কের তরফে স্পষ্ট করে কিছুই জানানো হয়নি। বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 17, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:10 PM IST
বিরাট খবর: বিদেশযাত্রার আগেই অভিষেকের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ! হাইকোর্টে বিস্ফোরক দাবি সাংসদের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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বিরাট খবর: বিদেশযাত্রার আগেই অভিষেকের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ! হাইকোর্টে বিস্ফোরক দাবি
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