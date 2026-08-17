/বিরাট খবর: বিদেশযাত্রার আগেই অভিষেকের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ! হাইকোর্টে বিস্ফোরক দাবি সাংসদের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ! চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রায় সুপ্রিম অনুমতি মিললেও, নয়া বিপাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। দাবি তৃণমূল সাংসদের। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, সামনেই চিকিৎসার জন্য তাঁর বিদেশ সফর রয়েছে। কিন্তু তার আগেই তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা তিনি পাচ্ছেন না। অথচ কী কারণে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে, সেই বিষয়ে ব্যাঙ্কের তরফে স্পষ্ট করে কিছুই জানানো হয়নি। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের।
প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই জট খোলে। চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রায় অভিষেককে অনুমতি দেয় শীর্ষ আদালত। কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে বলেছিল যে, কলকাতাতেই সরকারি হাসপাতালে চিকিত্সা হোক। প্রয়োজনে এসএসকেএম এর চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে বলবেন যে চিকিৎসা করাতে তাঁর বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কিনা।
হাইকোর্টের ওই মন্তব্যের পরই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এই নিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা করেন অভিষেক। সেই মামলায় অভিষেককে চোখের চিকিৎসার জন্য সেপ্টেম্বরে ৩ সপ্তাহের জন্য বিদেশযাত্রায় অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তাঁর বিদেশযাত্রায় কোনও বাধা দেওয়া যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
প্রসঙ্গত, আদালতে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, অভিষেকের বিরুদ্ধে ১৬টি এফআইআর রয়েছে। বিদেশে গিয়ে তিনি আর দেশে না-ও ফিরতে পারেন। যার উত্তরে অভিষেকের আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ বলেন, তিনি সাংসদ এবং একটি রাজনৈতিক দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান দেশে রয়েছেন। ফলে তাঁর ফিরে না আসার আশঙ্কা অমূলক।
এরপরই বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী স্পষ্ট নির্দেশ দেন, কোথায় চিকিৎসা করাবেন, তা বেছে নেওয়ার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। বিদেশযাত্রার অধিকারও প্রত্যেকের রয়েছে। তবে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, বিদেশে যাওয়ার আগে অভিষেককে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে যে, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনও পাসপোর্ট নেই। কোথায় যাবেন, কবে যাবেন, কবে ফিরবেন, বিমানের তথ্য, বিদেশে কোথায় থাকবেন এবং চিকিৎসা ও চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তদন্তকারী সংস্থাকে দিতে হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
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